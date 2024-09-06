Історичний момент: російський Т-90С з тріском програв випробування китайському танку в Алжирі

Історично африканські країни активно та у великих обсягах купували саме радянське, а пізніше – російське озброєння

Російський "найкращий друг та найліпший товариш", Китай, витісняє російську збройову промисловість з традиційних ринків. Наприклад, нещодавно було зафіксовано історичний момент: в Алжирі російський танк Т-90С, експортна версія найкращого танка Росії, з тріском програв випробування китайському танку VT-4.

Про це пише видання Army Recognition. Зазначається, що китайська бойова машина побила російського "колегу" за всіма параметрами – влучністю стрільби за різних умов, надійністю конструкції та силової установки, та іншими тактико-технічними характеристиками. Алжир результатами був задоволений, тому вирішив купувати саме китайські танки на заміну російським.

Профільне українське видання Defense Express зазначає, що програш Росії в цьому випадку є двічі історичним. По-перше, африканська країна-споживач обрала інший танк замість російського. По-друге, це китайський танк, що виглядає смішно з урахуванням того, що китайці починали історію свого танкобудування з копіювання радянських танків.

"В даній історії є такий контекст. Після 2022 року Алжир зіткнувся із тим, що він не може отримати раніше законтрактовані комплектуючі до уже наявних танків Т-90С (орієнтовно 600 одиниць), ну і також – що не відбувається поставка уже раніше законтрактованих машин, які замість на експорт пішли безпосередньо на потреби окупаційних військ РФ. На цьому тлі Алжир задумався про вибір іншого типу ОБТ для свого війська, який був би настільки масовим, як і російський Т-90С. Але тут в алжирців виник лише один варіант – китайський VT-4", – пояснює видання.

В цій історії ще не все зрозуміло – наприклад, VT-4 був для Алжиру фактично безальтернативним вибором, тому оцінки військових алжирської армії можуть бути політично вмотивовані. До того ж невідомо, скільки танків зможе передати Пекін Алжиру.

"Але з усім тим, сам факт того, що один з традиційних покупців російської зброї йде курсом поступової заміни на інші зразки, безперечно є програшем Кремля в цій ситуації", – резюмувало видання.

Тим часом українські оборонці у Харківській області, "Залізна бригада" (3 танкова бригада), опублікували фото ОБТ "Оплот" на фронті. Він є найновішим танком із серії Т-84 і одночасно його докорінною модернізацією. Прийнятий на озброєння у 2009 році, більшу частину вироблених танків поставляли за кордон. З 2020 року впроваджувалась заміна комплектуючих виключно на українські, адже там були деталі виробництва РФ.

А ось американські танки в Україні "не прижилися". Україна отримала від США 31 танк M1A1 Abrams – приблизно один танковий батальон. При цьому через інтенсивні бойові дії вже втрачено 20 машин, дві третини переданих машин, причому усі втрати відбулися протягом останніх шести місяців.

З іншого боку, Україна незадоволена цими танками. Українські танкісти заявили, що M1A1 Abrams технічно дуже вразливі, особливо їхня електронна начинка. Окрім того, M1A1 Abrams занадто важкі, вимогливі та мають недостатній рівень захисту.