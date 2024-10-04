Мощнейший шторм забросил акулу из океана в пресное озеро в США (видео)

Хищник быстро адаптировался к новой среде обитания

В пресном озере Лейк-Парка во Флориде была обнаружена акула. По мнению специалистов, хищник мог оказаться в нескольких милях от океана в результате урагана "Хелен", который обрушился на Соединенные Штаты Америки в конце сентября.

Вероятнее всего именно этот мощный шторм "забросил" акулу в пресный водоем и она адаптировалась к новой среде обитания. Об этом сообщает издание Metro.

В пресном озере Лейк-Парка во Флориде была замечена акула. Соответствующее видео опубликовал в Instagram очевидец, который и обнаружил хищника.

На кадрах можно увидеть характерный для акул спинной плавник и хвост. Хищник серого цвета быстро проплыл близко к поверхности озера, а затем исчез в мутной воде.

Специалисты предположили, что в озере заметили бычью акулу. Ее еще называют акула-бык или тупорылая акула и она является одной из самых агрессивных в мире.

По предположению ученых, попасть в пресный водоем хищник мог благодаря шторму "Хелен", который "забросил" ее в среду обитания, которая ей не свойственна.

"Это определенно может быть связано. Если учесть географию Лейк-Парка, то наиболее вероятным вариантом является то, что акулу забросило сюда из океана через ручей Хендри-Крик. Затем, когда вода отступила, она просто осталась в Лейк-Парке и приспособилась к жизни в пресной воде", — заявила Сюзанна Когберн, изучающая акул в Университете Флориды.

Стоит отметить, что Лейк-Парк находится в конечной точке ручья Хендри-Крик, который соединяется с заливом Эстеро, впадающим в Мексиканский залив. Во время урагана вода из океана действительно могла забросить на территорию парка хищника.

Именно акулы-быки могут приспасабливаться к жизни в пресной воде. Главное условие — это достаточное количество еды.

"Поскольку это единственная акула в озере, похоже, у нее должно быть много пищи для нормальной жизнедеятельности", — подчеркнули специалисты.

Что известно о бычьих акулах

Бычья акула — это одна из самых агрессивных акул в мире, входящая в 5 самых опасных акул для человека.

Обитает в теплых водах мирового океана. Комфортная глубина для нее не ниже 30 метров, но может опускаться и до 150 метров. Она способна жить как в соленой, так и в пресной воде. Спокойно может заплыть из соленой в пресную и обратно.

Тело веретенообразное, рыло большое и укороченное. Обычно не достигают 3 метров в длину. Знаменита акула-бык своим агрессивным поведением и самыми мощными челюстями среди всех акул. При проведенных исследованиях, было установлено, что сила укуса серой бычьей акулы составила 5914 Н/м, в то время как у белой 4577 Н/м.

Эта акула не редко промышляет каннибализмом, поедая мелких сородичей. Может нападать на людей. Зафиксировано множество случаев нападения этой акулы на человека, причём 26 с летальным исходом. Именно поэтому эту акулу считают одной из самых агрессивных из всех видов акул.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Нью-Йорке акула впервые за десятки лет напала на человека. Пострадавшей оказалась украинская эмигрантка из Одессы. 65-летняя Татьяна Колтунюк едва не лишилась одной ноги, но ее вовремя заметили спасатели.