Эта акула живет 400 лет: чему ее ДНК может научить человечество

Старшим акулам этого вида может быть и по 500 лет

Акулы могут танцевать, быть непобедимыми хищниками или стать источником знаний о продолжительности жизни. Международная группа ученых составила карту генома гренландской акулы, которая может жить до 400 лет в поисках понимания ее удивительного долголетия.

Геном гренландской акулы является самым большим среди акул, он насчитывает 6,5 миллиардов пар оснований ДНК, пишет The New York Times. Он содержит большое количество продублированных генов, обычно вызывающих мутации. В общей сложности изучили ДНК-материал от 28 акул, старше было как раз около 400 лет.

Первоначальные результаты исследования свидетельствуют о том, что гренландские акулы, возможно, разработали уникальный механизм использования повторяющихся "прыгающих генов" для дублирования нужных генов. Исследователи предполагают, что гены восстановления ДНК эволюционировали, чтобы использовать механизм "прыгающих генов", чтобы копировать и вставлять больше самих себя.

Этот процесс, возможно, помог им как противодействовать накопленному вреду, вызванному прыгающими генами, так и улучшить способность акулы восстанавливать свою ДНК и жить сотни лет. Это открытие может привести к прорыву в медицине, в частности в лечении онкологии.

Гренландская акула – одна из самых крупных хрящевых рыб. Она может достигать длины 7 метров и веса 1025 кг. Самым старым гренландским акулам может быть больше 500 лет.

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