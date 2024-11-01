Изоляции конец? Лавров собирается на встречу министров в одной из стран ЕС

Глава российского МИД находится под санкциями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров готовится совершить первый с начала полномасштабной войны против Украины визит в страну Европейского Союза. Он планирует принять участие во встрече министров ОБСЕ на Мальте.

Об этом сообщило российское издание "Ведомости". Отмечается, что Лавров намерен посетить Мальту в декабре 2024 года.

"Эту информацию подтвердила официальная представительница МИД Мария Захарова. При таком сценарии Лавров впервые посетит страну-члена Евросоюза с начала спецоперации в Украине. По словам официального представителя МИД, "страна, принимающая это мероприятие, должна обеспечить возможность работы всем странам-членам ОБСЕ", – пишут россияне.

В посольстве Мальты в России изданию заявили, что решение о проведении заседания ОБСЕ на острове 5-6 декабря "касается всех членов, включая Российскую Федерацию". Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям ОБСЕ в должное время", – отметили в посольстве.

В то же время, как пишут "Ведомости", ситуацию с санкциями ЕС против Лаврова в учреждении не прокомментировали. В секретариате ОБСЕ заявили, что им нечего добавить к информации от посольства Мальты.

По данным Telegram-канала МИД России, в последний раз в настоящее время Лавров посещал страну ЕС в декабре 2021 г. – это было также заседание ОБСЕ в Стокгольме. После этого он посещал некоторые другие страны Европы, не входящие в ЕС, например Швейцарию в январе 2022 г., Северную Македонию в декабре 2023 г. (член НАТО) и регулярно Беларусь (последний такой визит пришелся на 31 октября 2024 г.), где он выступил на Минской конференции по евразийской безопасности.

Из стран НАТО Лавров несколько раз посещал после начала полномасштабной войны в Украине Турцию и США, где расположена штаб-квартира ООН.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ЕС согласовал санкции лично против Путина и Лаврова. Так, оба оказались без своих иностранных активов, замороженных с разрешения правления Евросоюза. К тому же им запретили въезд в страны, входящие в ЕС.