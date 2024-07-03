Россия приостанавливает участие в ПА ОБСЕ: какие условия выдвинули, чтобы вернуться

Сенаторы и депутаты сочли решение правильным

Комитет Совета Федерации по международным делам принял постановление с заявлением о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Заявление было поддержано 164 сенаторами.

Об этом говорится в сообщении Госдумы от 3 июля. Отмечается, что в РФ считают это решение обоснованным.

"Сенаторы РФ и депутаты Государственной думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ. В период приостановки участия любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными", — сказано в сообщении.

В то же время, сенаторы и депутаты заявили о готовности вернуться к работе ПА ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств — членов якобы "русофобских и дискриминационных подходов" к решению проблем европейской безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июня 2024 года ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой признала действия России геноцидом украинского народа.