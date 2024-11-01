Ізоляції кінець? Лавров збирається на зустріч міністрів в одній з країн ЄС

Очільник російського МЗС знаходиться під санкціями

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров готується здійснити перший з початку повномасштабної війни проти України візит до країни Європейського Союзу. Він планує взяти участь у зустрічі міністрів ОБСЄ на Мальті.

Про це повідомило російське видання "Ведомости". Зазначається, що Лавров планує відвідати Мальту в грудні 2024 року.

"Цю інформацію підтвердила офіційна представниця МЗС Марія Захарова. За такого сценарію Лавров вперше відвідає країну-члена Євросоюзу з початку спецоперації в Україні. За словами офіційного представника МЗС, "країна, яка приймає цей захід, має забезпечити можливість роботи всім країнам-членам ОБСЄ", — пишуть росіяни.

У посольстві Мальти в Росії виданню заявили, що рішення про проведення засідання ОБСЄ на острові 5–6 грудня "стосується всіх членів, включаючи Російську Федерацію". Делегації ОБСЄ регулярно інформуються про хід підготовки. Додаткові практичні подробиці, включаючи запрошення, будуть надіслані всім делегаціям ОБСЄ у належний час", – відзначили у посольстві.

Водночас, як пишуть "Ведомости", ситуацію з санкціями ЄС проти Лаврова в установі не прокоментували. У секретаріаті ОБСЄ заявили, що їм нема чого додати до інформації від посольства Мальти.

За даними Telegram-каналу МЗС Росії, останній раз на цей час Лавров відвідував країну ЄС у грудні 2021 р. – це було також засідання ОБСЄ у Стокгольмі. Після цього він відвідував деякі інші країни Європи, які не входять до ЄС, наприклад, Швейцарію в січні 2022 р., Північну Македонію в грудні 2023 р. (член НАТО) і регулярно Білорусь (останній такий візит припав на 31 жовтня 2024 року), де він виступив на Мінській конференції з євразійської безпеки.

З країн НАТО, якою не є Мальта, Лавров кілька разів відвідував після початку повномасштабної війни в Україні Туреччину і США, де розташована штаб-квартира ООН.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЄС погодив санкції особисто проти Путіна та Лаврова. Так, обидва опинилися без своїх іноземних активів, які були заморожені з дозволу правління Євросоюзу. До того ж їм заборонили в’їзд до країн, що входять до ЄС.