Лавров жестко наехал на План победы Зеленского (видео)

Свой "спич" он читал с бумажки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал Формулу мира и План победы президента Украины Владимира Зеленского. При этом он не стеснялся в выражениях.

Выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, глава МИД РФ заявил, что запад продолжает продвигать "тупиковую, я бы даже сказал тупую формулу мира Зеленского". Он добавил, что она "взывает к капитуляции России". Видео этого фрагмента выступления Лаврова публикуют росСМИ.

"А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический План победы", — прочитал с бумажки Лавров.

Он добавил, что ни Формула, ни План, ни желание Украины вступить в НАТО и Евросоюз "не приближают мир в Европе". Далее он повторил тезис Кремля, что "стабильность в этой части евразийского континента будет достигнута только при условии обеспечения долгосрочных, надежных гарантий в сфере безопасности".

Как сообщал "Телеграф", ранее Лавров назвал условия для переговоров с Украиной. Россия требует изменения внешнеполитического курса и ее внутренней политики.