ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа: главное из документа

В документе содержится призыв о создании спецтрибунала, с целью привлечения к ответственности российской стороны за преступления, которые ими были совершены в Украине.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой признала действия России геноцидом украинского народа, а также необходимость деколонизации РФ. Данная резолюция, среди прочего, призывает 53 государства ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и всех захваченных российскими захватчиками территорий Украины путем поддержки Формулы мира и Крымской платформы.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ, члена парламентской делегации Павел Фролов. По его словам, резолюция была принята в день открытия летней сессии в Бухаресте.

"В день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии РФ против Украины, которой признала действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил во время полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа", — написал Фролов.

В документе были признаны действия военно-политического руководства РФ и российских Вооруженных сил в ходе полномасштабного вторжения в Украину — геноцидом украинского народа.

Также в резолюции содержится призыв о создании спецтрибунала, с целью привлечения к ответственности российской стороны за преступления, которые ими были совершены в Украине. Речь идет и об призыве провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, изнасилований, совершенных российской армии в Украине, добавил нардеп.

Коротко о главном из резолюции:

подчеркивается необходимость быстрого запуска механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, странам ОБСЕ предлагается присоединяться к Соглашению о Международном Реестре ущерба, причиненного Украине агрессией РФ;

президентские выборы 2024 года в России признаются подтасованными и подрывающими легитимность всей избирательной системы РФ;

поддержка создания Международной коалиции по возвращению украинских детей, а также обеспечение освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц;

призыв запретить импорт российского сжиженного газа в Евросоюз, реэкспорт и транзит через порты ЕС.

К слову, сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ продлится до 3 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представитель Украины при ООН Сергей Кислица объяснил, почему российские оккупанты так часто бьют по Харькову.