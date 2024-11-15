В ход пошли палки, камни и бутылки: в Абхазии не утихает митинг против РФ (видео)

Протестующие снесли забор возле парламента грузовиком

В столице оккупированной россиянами Абхазии, в городе Сухуми, продолжаются протесты. Противостояния начались несколько дней назад и не утихают. Напомним, причиной стало то, что местные правоохранительные органы задержали и увезли в здание местной службы государственной безопасности (СГБ) известных абхазских оппозиционеров, выступавших против соглашения с РФ.

В настоящее время сообщается, что протесты продолжаются на фоне обсуждения ратификации соглашения между Россией и Абхазией по инвестиционной деятельности. Об этом пишет издание "Nexta Live".

"В так называемом правительстве планировалось ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Это соглашение "даст российским олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии", отмечают протестующие", — говорится в сообщении.

Заседание в парламенте отложили, но демонстранты заявили, что не намерены расходиться. Они начали бросать в силовиков палки, камни и бутылки, а некоторые даже пытались прорваться к зданию правительства.

В ответ силовики применили против них слезоточивый газ. Однако это лишь разозлило митингующих. Согласно последним данным, возле здания парламента протестующие снесли забор грузовиком и прорвались внутрь. Кроме того, в толпе раздавались выстрелы.

На данный момент известно, что протестующие в Сухуми прорвались на площадь перед парламентом Абхазии. Министр внутренних дел и глава службы госбезопасности вышли на проведение переговоров с митингующими.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в оккупированной РФ Абхазии упал военный вертолет. Инцидент произошел к югу от Сухуми.