У хід пішли палиці, каміння та пляшки: в Абхазії не вщухає мітинг проти РФ (відео)

Протестувальники знесли паркан біля парламенту вантажівкою

У столиці окупованої росіянами Абхазії, у місті Сухумі, тривають протести. Протистояння розпочалися кілька днів тому і не вщухають. Нагадаємо, причиною стало те, що місцеві "правоохоронні органи" затримали та відвезли у будівлю місцевої служби державної безпеки (СДБ) відомих абхазьких опозиціонерів, які виступали проти угоди з РФ.

Нині повідомляється, що протести й надалі тривають на тлі обговорення ратифікації угоди між Росією та Абхазією щодо інвестиційної діяльності. Про це, зокрема, пише видання "Nexta Live".

"У так званому уряді планували ратифікувати інвестиційну угоду з Росією. Ця угода "дасть російським олігархам безмірні пільги та зелене світло на розпродаж Абхазії", зазначають протестувальники", — йдеться у повідомленні.

Засідання у парламенті відклали, але демонстранти заявили, що не мають наміру розходитися. Вони почали кидати в силовиків палиці, каміння та пляшки, а деякі з них навіть намагалися прорватися до будівлі уряду.

У відповідь силовики застосували проти них сльозогінний газ. Проте це лише роздратувало мітингувальників. Згідно з останніми даними, біля будівлі парламенту протестувальники знесли паркан вантажівкою та прорвалися досередини. Крім того, у натовпі чулися постріли.

Станом на зараз відомо, що протестувальники в Сухумі прорвалися на площу перед парламентом Абхазії. Міністр внутрішніх справ та голова служби держбезпеки вийшли для проведення переговорів із мітингувальниками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в окупованій РФ Абхазії впав військовий вертоліт. Інцидент стався на південь від Сухумі.