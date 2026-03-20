Допрашивали "сывороткой правды"? Что за препарат ввели инкассатору "Ощада" в Венгрии, чем опасен

Работник банка попал в больницу

В мире существует группа психотропных препаратов, которую называют "сывороткой правды". Один из таких ввели инкассатору "Ощадбанка" в Венгрии после захвата.

Об этом пишет The Guardian. По данным источников, речь идет о релаксанте, который расслабляет человека и делает болтливым.

Однако организм одного из инкассаторов отреагировал на препарат гипертоническим кризом и потерей сознания. Оказалось, что у мужчины диабет, при котором запрещено вводить ряд препаратов. Работник "Ощадбанка" был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

Инкассаторы "Ощадбанка", задержанные в Венгрии

Заметим, что фактически "сыворотка правды" – это популярный метод допроса времен СССР и КГБ. Однако вводить какие-либо психотропные или наркотические средства без присмотра врачей очень опасно.

Что нужно знать о "сыворотке правды"

Этот раствор не волшебный эликсир, заставляющий людей говорить правду. "Сыворотка правды" — это разговорное название препаратов психотропного ряда. Обычно они используются для получения информации от людей. К таким препаратам относятся этанол, скополамин, хинуклидил-3-бензилат, мидазолам, флунитразепам, тиопентал натрия и амобарбитал.

Несмотря на яркое название, препараты не имеют ничего общего с повышением правдивости людей или невозможностью лгать. Ведь их действие основано на влиянии на психику человека и его расслабление, что-то вроде алкогольного опьянения, когда у субъекта развязывается язык. Научного обоснования или доказательной базы для присвоения какому-либо психотропу статуса "сыворотки правды" нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Венгрии удивили причиной задержания инкассаторов "Ощадбанка".