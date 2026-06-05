Сотрудники ТЦК могут оказаться в тюрьме на годы: какое нововведение готовит Рада

"Загреметь" за решетку можно надолго

Работникам ТЦК и членам ВЛК (военно-врачебная комиссия) может угрожать уголовная ответственность за нарушение правил мобилизации. Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект, содержащий такую норму.

Уголовная ответственность за нарушение в ходе мобилизации граждан является одним из предложений проекта закона №12442 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачей. Документ устанавливает наказание вплоть до лишения свободы должностным лицам ТЦК и членам ВЛК за нарушение порядка призыва и проведения военно-врачебной экспертизы.

За что сотрудники ТЦК и члены ВЛК могут на годы попасть в тюрьму

Документ, принятый 12 марта в первом чтении Верховной Радой, предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва, в случае, если это привело к призыву гражданина, не подлежащего мобилизации. Такое же наказание предусмотрено за действия, повлекшие незаконное освобождение гражданина от призыва.

Также за это возможно дополнительное наказание. Речь идет о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

Как могут изменить Уголовный кодекс Украины

Авторы законопроекта предлагают внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс Украины. Его хотят дополнить новыми статьями 337-1 "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе" и 426-2 "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу".

Как рассказывал "Телеграф", в ТЦК развенчали главный миф о ВЛК. Оказывается, военно-врачебная комиссия не должна "искать болячки".