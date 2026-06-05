Встретятся ли Зеленский и Путин и где? Букмекеры делают ставки и уже есть вердикт

Большинство пользователей считают, что встречи придется ждать дольше

Письмо президента Владимира Зеленского к главе РФ Владимиру Путину уже вызвало ажиотаж и на рынке букмекеров. На платформе прогнозов Polymarket пользователи уверены, что встреча не состоится в 2026 году.

Большинство избрали вариант, что встречи не будет до 2027 года. Заметим, что вариант так или нет для каждого пункта выбирают, оплачивая криптовалютой. Ситуация динамична, однако около 80% людей до сих пор уверены, что ждать встречи в этом году не стоит.

На Polymarket большинство прогнозирует отсутствие встречи Зеленского и Путина в 2026 году/ Скриншот

Последние примерно 20% считают, что это все же реально. По состоянию на 10 утра голоса распределились следующим образом:

5,7% за встречу в Турции

4,3% за встречу в Катаре/ОАЭ

2,6% за встречу в США.

Саудовская Аравия набрала примерно 2%, а Швейцария – 1%. Напомним, в письме Зеленский назвал приблизительные направления, где могла бы пройти встреча, а это Турция, Швейцария, страны Арабского мира. Мнение пользователей Polymarket по поводу наиболее вероятной площадки встречи совпадает с оценкой искусственного интеллекта. Он назвал Турцию самым вероятным местом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинские политические и общественные деятели отреагировали на письмо Зеленского. Они обнаружили в нем интересные детали.