Зеленский предложил три локации для встречи с Путиным: у которой больше всего шансов

Лучшие получила страна, которая уже не раз была площадкой для переговоров

Турция, страны Арабского мира или Швейцария – именно эти направления президент Владимир Зеленский видит как потенциальную площадку для встречи с главой РФ Владимиром Путиным. В то же время, на выбор страны влияют не только дипломатические соображения, но и ордер МКС относительно Путина и позиция Кремля.

Переговоры между Украиной и Россией могут пройти не в Киеве или Москве, что неприемлемо для другой стороны. Искусственный интеллект Gemini для "Телеграфа" проанализировал предложенные Зеленским варианты и определил фаворита среди возможных локаций.

Турция

Именно Турцию искусственный интеллект считает самым реальным вариантом. "Эрдоган охотно возьмет на себя роль главного миротворца мира", — отмечает он в анализе. Кроме того, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины, оказывала военную помощь, именно в этой стране уже происходили успешные переговоры несколько раз, в частности в 2025 договорились об обмене пленными, а в 2022 году подписали соглашение о транспортировке зерна из Украины по Черному морю.

Для России Турция также выгоден вариант, ведь эта страна, несмотря на членство в НАТО, не вводила санкции о РФ, а два руководителя стран имеют дружественные отношения. Также Турция для России логистически простой вариант.

Страны Арабского мира

Посреди государств Арабского мира переговоры могут принять Саудовская Аравия либо ОАЭ. В Саудовской Аравии уже проходил саммит по Украинской формуле мира, также эта страна принимала переговоры Украина/США, Россия/США в рамках дипломатических усилий. Также обе страны были медиаторами в обменах пленными и возвращении детей в Украину.

В то же время, страны держат нейтралитет — это делает их приемлемой площадкой с российской точки зрения. Они поддерживают контакт с РФ в рамках ОПЕК по регулированию цен на нефть. В то же время риск задержания здесь минимален, а давление Запада ощущается меньше.

Швейцария

Хотя традиционно Швейцария считается нейтральной страной, у России есть другое мнение. В частности, Кремль обиделся из-за экономических санкций и заявлял, что не считает эту страну нейтральной. Да и добраться до кремлевского политика в Швейцарию будет сложно — часть Европы закрывает небо. Для Украины эта площадка — символ права, безопасности и стандартов дипломатии, однако из-за отношения РФ этот вариант ИИ назвал наименее вероятным.

Где могут встретиться Зеленский и Путин/ Инфографика "Телеграф", ШИ

Напомним, на Владимира Путина выдан ордер на арест Международным уголовным судом (МКС). Турция и Саудовская Аравия не ратифицировали Римский устав и не обязаны его выполнять, а Швейцария его ратифицировала.

Путин по-прежнему верит в свое преимущество: эксперт о перспективах встречи

Директор варшавского офиса Немецкого фонда Маршалла Филипп Беднарчик в комментарии "Телеграфу" отмечает, что Путин должен согласиться на встречу. "Я не думаю, что он согласился бы на это сейчас, но имел бы. Думаю, что есть большая вероятность того, что Путин до сих пор считает, что время играет на его стороне. И чем быстрее он поймет, что это не так, тем быстрее серьезно сядет за стол переговоров", — говорит он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оценили письмо Зеленского в Украине. По мнению некоторых экспертов, он направлен не на российского президента.