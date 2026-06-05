Секрет "Биолы": что означает название известного бренда соков

Имя, знакомое многим покупателям, оказалось тесно связано с идеей природной энергии и свежести

Торговая марка "Биола" хорошо известна украинским потребителям благодаря сокам, нектарам и минеральным водам. Однако мало кто задумывался, откуда идет название этого бренда и что на самом деле оно может означать.

Слово "Биола" явно связано с корнем "био", который происходит от греческого слова bios — "жизнь". Этот корень нередко встречается в названиях полезных для здоровья продуктов. Таким образом, "био" ассоциируется у потребителей с натуральностью, свежестью, фруктами и заботой о здоровье.

Дополнительная часть слова — "ла" — делает бренд более благозвучным и легко запоминающимся.

Соки "Биола". Фото: https://www.facebook.com/biola.ua

С 1997 года "Биола" является одним из лидеров украинского рынка. В группу компаний входят две производственные площадки: в Днепре и Киеве, совокупная проектная мощность. Продукция компании представлена ​​в Украине, а также в странах Европейского Союза, США, Израиле, Ливии, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Молдове, Таджикистане. Производство соков под этой торговой маркой было запущено компанией "Эрлан" на современном оборудовании с использованием технологии асептического розлива.

В компании говорят, что "Биола" — это символ кристально чистой воды и необходимых для здоровья соков и напитков.

ТМ "Биола". Интересные факты. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

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