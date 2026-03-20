Допитували "сироваткою правди"? Що за препарат ввели інкасатору "Ощаду" в Угорщині, чим небезпечний

Працівник банку потрапив в лікарню

У світі існує група психотропних препаратів, яку називають "сироваткою правди". Один з таких ввели інкасатору "Ощадбанку" в Угорщині після захоплення.

Про це пише The Guardian. За даними джерел, йдеться про релаксант, який розслаблює людину та робить балакучою.

Однак організм одного з інкасаторів відреагував на препарат гіпертонічним кризом та втратою свідомості. Виявилось, що чоловік має діабет, при якому заборонено вводити низку препаратів. Працівника "Ощадбанку" доставили в лікарню, де йому надали допомогу.

Інкасатори "Ощадбанку", яких затримали в Угорщині

Зауважимо, що фактично "сироватка правди" — це популярний метод допиту часів СРСР та КДБ. Однак вводити будь-які психотропні чи наркотичні засоби без нагляду лікарів дуже небезпечно.

Що треба знати про "сироватку правди"

Цей розчин не чарівний еліксир, що змушує людей говорити правду. "Сироватка правди" — це розмовна назва препаратів психотропного ряду. Зазвичай вони використовуються для отримання інформації від людей. До таких препаратів належать етанол, скополамін, хінуклідил-3-бензилат, мідазолам, флунітразепам, тіопентал натрію та амобарбітал.

Попри яскраву назву, препарати не мають нічого спільного з підвищенням правдивості людей чи неможливістю брехати. Адже їхня дія заснована на впливі на психіку людини та її розслаблення, щось на кшталт алкогольного сп'яніння, коли у суб'єкта розв'язується язик. Наукового обґрунтування чи доказової бази для присвоєння якомусь психотропу статусу "сироватки правди" немає.

