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Европарламент после репрессий против Тимошенко призвал украинские власти воздержаться от политически мотивированных преследований представителей оппозиции

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Юлия Тимошенко Новость обновлена 05 июня 2026, 11:33
Юлия Тимошенко. Фото facebook.com/YuliaTymoshenko

В утвержденном проекте ежегодного отчета Комитета по иностранным делам Европарламента относительно Украины власти призывают прекратить практику преследований оппонентов, поскольку это может подорвать демократические стандарты и доверие общества.

Напомним, это уже не первый призыв ЕС прекратить политическое давление на лидера "Батькивщины". Ранее один из ведущих представителей Европарламента, докладчик по Украине, Михаэль Галер заявил о предвзятости и незаконности в деле Юлии Тимошенко. Особенно его возмутили попытки властей препятствовать лидеру "Батькивщины" осуществлять парламентскую дипломатию и сотрудничать с европейскими и международными партнерами.

В Парламентской ассамблее Совета Европы также ожидают прекращения политических преследований в деле Тимошенко. Делегаты стран — членов ПАСЕ в своей декларации выразили возмущение сообщениями о возможном монтаже аудиозаписей в деле лидера "Батькивщины". Они также указали на нарушение принципа состязательности сторон, игнорирование практики ЕСПЧ и многочисленные спекуляции при рассмотрении дела.

Теги:
#ПАСЕ #Юлия Тимошенко #Европарламент