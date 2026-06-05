Европарламент после репрессий против Тимошенко призвал украинские власти воздержаться от политически мотивированных преследований представителей оппозиции

В утвержденном проекте ежегодного отчета Комитета по иностранным делам Европарламента относительно Украины власти призывают прекратить практику преследований оппонентов, поскольку это может подорвать демократические стандарты и доверие общества.

Напомним, это уже не первый призыв ЕС прекратить политическое давление на лидера "Батькивщины". Ранее один из ведущих представителей Европарламента, докладчик по Украине, Михаэль Галер заявил о предвзятости и незаконности в деле Юлии Тимошенко. Особенно его возмутили попытки властей препятствовать лидеру "Батькивщины" осуществлять парламентскую дипломатию и сотрудничать с европейскими и международными партнерами.

В Парламентской ассамблее Совета Европы также ожидают прекращения политических преследований в деле Тимошенко. Делегаты стран — членов ПАСЕ в своей декларации выразили возмущение сообщениями о возможном монтаже аудиозаписей в деле лидера "Батькивщины". Они также указали на нарушение принципа состязательности сторон, игнорирование практики ЕСПЧ и многочисленные спекуляции при рассмотрении дела.