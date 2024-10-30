Его не стало 4 года назад: каким был Марадона в молодости и перед смертью (фото)

Известно, что родился он в аргентинском городе Ланус, который на сегодняшний день является частью агломерации Больший Буэнос-Айрес. Семья будущей звезды мирового футбола более чем простая.

Великий аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет, а родился экс-футболист сборной Аргентины 30 ноября 1960 года.

"Телеграф" решил собрать подборку фото легендарного футболиста, чтобы напомнить, каким был Диего Марадона.

Из биографии спортсмена известно, что родился он в аргентинском городе Ланус, который на сегодняшний день является частью агломерации Больший Буэнос-Айрес. Семья будущей звезды мирового футбола более чем простая: отец работал на мельнице, мать вела домашнее хозяйство и занималась детьми, ведь помимо Диего, в семье было еще семь детей.

20 октября 1976 года, за десять дней до своего 16-летия Диего Армандо Марадона вышел на замену в матче чемпионата Аргентины "Архентинос Хуниорс" — "Тальерес". Так начался великий путь великого футболиста.

В итоге Марадону перекупил "Бока Хуниорс" — один из двух популярнейших аргентинских клубов.

Позже Диего оказался в Европе, и нигде нибудь, а в самой "Барселоне". Позже сам Марадона назовет этот переход ошибкой.

За семь сезонов с Диего "Наполи" выиграл два "скудетто", чего не случалась ни до, ни после Марадоны, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии, дважды становился в чемпионате вторым и один раз – третьим.

По окончании дисквалификации, которая длилась целых 15 месяцев, Диего оказался в "Севилье", которую тренировал хорошо знакомый Марадоне Карлос Билардо. Именно он и настоял на переходе футболиста.

Марадона снова вернулся в большой футбол после более чем полуторогодчного перерыва.

За сборную Марадона дебютировал в 16 лет, проведя первый матч в феврале 1997 года. А чуть больше года спустя Диего ждало одно из самых горьких разочарований в жизни. Включенного в расширенную заявку сборной Аргентины Марадону главный тренер команды исключил из списка за две недели до старта турнира.

Поэтому первым чемпионатом мира для Марадоны стал турнир 1982 года

Клубная карьера Марадоны-тренера ничем не примечательна – два не самых сильных аргентинских и один эмиратский клуб, в каждом из которых он повел по неполному сезону.

В своем Инстаграми время от времени Марадона тоже публиковал свои фотографии. Сейчас они удалены.