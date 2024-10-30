Його не стало 4 роки тому: яким був Марадона в молодості та перед смертю (фото)

Відомо, що народився він в аргентинському місті Ланус, яке на сьогоднішній день є частиною агломерації "Больший Буенос-Айрес". Сім’я майбутньої зірки світового футболу більш ніж проста.

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років, а народився ексфутболіст збірної Аргентини 30 листопада 1960 року.

"Телеграф" вирішив зібрати добірку фото легендарного футболіста, щоб нагадати, яким був Дієго Марадона.

З біографії спортсмена відомо, що народився він в аргентинському місті Ланус. Сім’я майбутньої зірки світового футболу більш ніж проста: батько працював на млині, мати вела домашнє господарство та займалася дітьми, адже крім Дієго, у сім’ї було ще сім дітей.

20 жовтня 1976 року, за десять днів до свого 16-річчя Дієго Армандо Марадона вийшов на заміну в матчі чемпіонату Аргентини "Архентінос Хуніорс" — "Тальєрес". Так розпочався великий шлях великого футболіста.

У результаті Марадону перекупив «Бока Хуніорс» — один із двох найпопулярніших аргентинських клубів.

Пізніше Дієго опинився в Європі, і ніде не будь, а в самій «Барселоні». Пізніше сам Марадона назве цей перехід помилкою.

За сім сезонів з Дієго "Наполі" виграв два "скудетто", чого не траплялося ні до, ні після Марадони, Кубок УЄФА, Кубок та Суперкубок Італії, двічі ставав у чемпіонаті другим і один раз – третім.

Після закінчення дискваліфікації, яка тривала цілих 15 місяців, Дієго опинився в «Севільї», яку тренував добре знайомий Марадоні Карлос Білардо. Саме він і наполіг на переході футболіста.

Марадона знову повернувся у великий футбол після більш ніж півторарічної перерви.

За збірну Марадона дебютував у 16 років, провівши перший матч у лютому 1997 року. А трохи більше року через Дієго чекало одне з найгірших розчарувань у житті. Включеного до розширеної заявки збірної Аргентини Марадону головний тренер команди виключив зі списку за два тижні до старту турніру.

Тому першим чемпіонатом світу для Марадони став турнір 1982 року

Клубна кар’єра Марадони-тренера нічим не примітна – два не найсильніші аргентинські та один еміратський клуб, у кожному з яких він повів за неповним сезоном.

У своєму Інстаграмі час від часу Марадона також публікував свої фотографії. Наразі вони видалені.