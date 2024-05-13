Никогда не выйдут из моды: эти пять вещей точно должны быть в гардеробе летом (фото)

Обновляя гардероб, обратите внимание на эти вещи

Совсем скоро лето, а значит самое время сделать ревизию в гардеробе и достать поближе летние вещи. Как оказалось, есть несколько вещей, которые никогда не выходят из моды и всегда остаются актуальными из-за своей практичности и универсальности на летнюю погоду.

Так, стилисты говорят, что в летнем модном арсенале всегда должны быть белые штаны, шорты, оверсайз-рубашка, соломенная сумочка и льняное платье, пишет 24tv.ua. Такие базовые вещи помогают создавать стильные и комфортные образы в жаркую погоду.

Белые брюки

В этом сезоне белый цвет будет особенно популярным, так что легкие белые брюки точно пригодятся. Их можно носить в сочетании с базовыми футболками, топами или лонгсливами. А еще они хорошо сочетаются с летней обувью.

Фото: Pinterest

Оверсайз-рубашка

Эта стильная и удобная рубашка на несколько размеров больше позволит вам создавать легкие летние образы. Сочетайте ее с узкими топами, майками или футболками. А еще она прикроет плечи в особенно жаркую погоду.

Фото: Pinterest

Шорты

Не слишком короткие шорты свободного кроя станут незаменимой вещью этим летом. Лучше всего выбирать шорты из костюмной или джинсовой ткани, которые хорошо сочетаются с балетками, босоножками и кроссами.

Фото: Pinterest

Соломенная сумка

Соломенная сумочка много сезонов остается в тренде. Она идеально сочетается в летних образах, особенно с воздушными платьями и льняными костюмами.

Фото: Pinterest

Льняное платье

Это универсальное и легкое платье на лето для жаркой погоды. Обратите внимание на сдержанные лаконичные модели базовых оттенков без лишнего декора. Льняное платье хорошо сочетается с летними босоножками, балетками и кедами.

Фото: Pinterest

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