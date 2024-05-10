Пора готовиться к лету: какие купальники будут на пике трендов в новом пляжном сезоне (фото)

В этих купальниках вы станете настоящей королевой пляжа

Совсем скоро наступит лето, а значит самое время готовиться к пляжному сезону и выбрать новый стильный купальник. "Телеграф" уже рассказывал о самых трендовых платьях на лето, а сегодня делится, какие купальники будут в моде в новом пляжном сезоне.

Как оказалось, этим летом стилисты делают акцент на купальники с высокой посадкой, пишет bigmir.net. Предлагаем разобраться, как они выглядят и что будет особенно популярно в новом пляжном сезоне.

Купальник с летним принтом

В новом пляжном сезоне на пике трендов будут купальники с яркими и сочными летними принтами. Цветочные и природные принты, рисунки и яркие оттенки купальников сделают вас настоящей королевой пляжа. И не забываем о высокой посадке.

Фото: Pinterest

Купальник в ретро-стиле

Мода циклична и в тренды снова возвращаются ретро-купальники, как в старых голливудских фильмах. Полосатые, в горошек, романтичные или скромные ретро-купальники покоряют модниц по всему миру. Так что смело выбирайте такой наряд на пляж и не прогадаете.

Фото: Pinterest

Купальник с поясом

Купальник с высокой посадкой и необычным поясом также будет в тренде. Пояс может выглядеть по разному — от тонкой цепочки до широкого пояса или узкой ленты. Он подчеркнет талию и сделает ваш образ более женственным.

Фото: Pinterest

Минимализм

Для любительниц минимализма тоже есть стильные варианты купальников. Это могут быть однотонные скромные купальники, которые подчеркивают фигуру и загар. В тренде базовые оттенки — черный, белый, красный. Однако можно выбирать и более яркие.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые оттенки должны быть в вашем летнем гардеробе. От металлика до нежного персика и нейтрального розового.