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Ніколи не вийдуть із моди: ці п’ять речей точно мають бути в літньому гардеробі (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Названі базові речі для літнього гардеробу Новина оновлена 13 травня 2024, 08:53
Названі базові речі для літнього гардеробу. Фото Pinterest

Оновлюючи гардероб, зверніть увагу на ці речі

Незабаром літо, а значить саме час зробити ревізію в гардеробі і дістати ближче літні речі. Як виявилося, є кілька речей, які ніколи не виходять із моди і завжди залишаються актуальними через свою практичність та універсальність на літню погоду.

Так, стилісти кажуть, що у літньому модному арсеналі завжди мають бути білі штани, шорти, оверсайз-сорочка, солом’яна сумочка та лляна сукня, пише 24tv.ua. Такі базові речі допомагають створювати стильні та комфортні образи у спеку.

Білі штани

Цього сезону білий колір буде особливо популярним, так що легкі білі штани точно знадобляться. Їх можна носити у поєднанні з базовими футболками, топами чи лонгслівами. А ще вони добре поєднуються з літнім взуттям.

білі штани на літо
Фото: Pinterest

Оверсайз-сорочка

Ця стильна та зручна сорочка на кілька розмірів більше дозволить вам створювати легкі літні образи. Поєднуйте її з вузькими топами, майками чи футболками. А ще вона прикриє плечі в особливо спекотну погоду.

сорочка на літо
Фото: Pinterest

Шорти

Не надто короткі шорти вільного крою стануть незамінною річчю цього літа. Найкраще обирати шорти з костюмної або джинсової тканини, які добре поєднуються з балетками, босоніжками та кросами.

шорти на літо
Фото: Pinterest

Солом’яна сумка

Солом’яна сумочка багато сезонів залишається у тренді. Вона ідеально поєднується в літніх образах, особливо з повітряними сукнями та лляними костюмами.

солом’яна сумка на літо
Фото: Pinterest

Лляна сукня

Це універсальна і легка сукня на літо для спекотної погоди. Зверніть увагу на стримані лаконічні моделі базових відтінків без зайвого декору. Льняна сукня добре поєднується з літніми босоніжками, балетками та кедами.

льону сукню на літо
Фото: Pinterest

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Теги:
#Стиль #Тренди #Мода 2024