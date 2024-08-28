Выброс из Солнца все же прилетел: какой силы бурлит магнитная буря на Земле

Солнце снова играет

Магнитного поля нашей планеты затронул выброс корональной массы (СМЕ) 27 августа. Астросиноптики были уверены, что он не спровоцирует шторма. Однако существует вероятность, что в ближайшее время будет держаться магнитная буря класса G2-G3.

Первоначально влияние CME казалось слабым и не вызвало мгновенной геомагнитной бури, как говорят ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather. Но с того времени магнитные поля в кильватере CME соединились с магнитным полем Земли, вызывая бурые категории G2 (с шансом G3) 28 августа.

"Сегодня утром, 28 августа 2024 года, около 1 часа ночи (UTC) над Чешской Республикой появились слабые полярные сияния", — говорит Петр Хоралек.

Он прислал фото с берега озера Сеч и добавил, что в этом году красовалось столько полярных сияний, которых не было видно из центральной Европы с 2001 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сильнейшая магнитная буря за последние 20 лет создала кольцо, огибающее нашу планету. Теперь у Земли есть не два, а три пояса Ван Аллена, которые могут продержаться от месяца до нескольких лет.