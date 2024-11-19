Ученые вырастили мышь из генов чуждого организма: речь идет даже не о животном (фото)

Мышь оказалась здоровой, но с рядом отличий от "оригинала"

Нечто очень напоминающее фильмы в жанре научной фантастики смогли в реальном мире провести ученые из Великобритании. Они смогли превратить гены одноклеточного организма в стволовые клетки мыши, которые успешно встроили в мышиный эмбрион.

Полученная химера не только выжила, но и оказалась вполне здоровой. Исследование было обнародовано в журнале Nature Communications.

Все началось с того, что ученые обнаружили наличие генов Sox у хоанофлагеллят. Эти одноклеточные организмы считаются ближайшими родственниками животных и тут важно подчеркнуть — животными они не являются.

Один из видов хоанофлагеллят

Колония хоанофлагеллят

Хотя это само по себе открытие, поскольку ранее наличие Sox считалось эксклюзивным для животных, однако ученые решили не останавливаться. Они использовали найденные гены, чтобы превратить соматические клетки (то есть любые клетки, которые не участвуют в размножении) мыши в плюрипотентные стволовые клетки. То есть в клетки, которые способны в процессе развития стать абсолютно любыми тканями — кожей, мышцами, нервными клетками и т.д..

Чтобы получить результат, Sox вводили в клетки мышей, чем успешно заменили "родные" гены Sox2 и тем самым полностью их перепрограммировали. Затем новые клетки ввели в эмбрионы мышей, что привело к появлению химеры, в которой оригинальные гены сочетались с признаками, заложенными в лабораторно измененных генах — темные пятна на шерсти и темные глаза.

Химера (слева) и мышь без чужих генов (справа). У химеры видны темные глаза, хотя в кадре не заметно темных пятен на шерсти

Авторы статьи в своей работе акцентируют внимание на том что Sox по всей видимости существовали около миллиарда лет назад, еще до того, как появились самые первые животные. Однако они скорее всего исполняли другие функции, чем у современных животных, поскольку принадлежали одноклеточным организмам и не могли отвечать за формирование других клеток.

Хотя на данном этапе речь не идет о создании новой мыши из генов хоанофлагеллят, однако важно понимать, что у человечества уже был опыт создания эмбрионов мышей из стволовых клеток. Потому дальнейшие перспективы работ в этой области выглядят очень любопытными.

Может ли у это открытие получить практическое применение? Определенно да. Лучшее понимание механизма превращения клеток в стволовые может помочь в создании более эффективных методов восстановления тканей и органов. Кроме того, ученые в своей статье упоминали, что упомянутые выше гены можно создать синтетически.

Как сообщалось ранее, хорватская ученая колола в себя коктейль из опасных вирусов, чтобы избавиться от рака. Удивительно, но у нее это получилось.