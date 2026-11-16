Цифровой апокалипсис уже начался? Крупные банки США охватил сбой

Клиенты Chase оставили более 3 800 сообщений о проблемах с онлайн-сервисами

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Крупные банки США столкнулись со сбоями в онлайн-сервисах на фоне слухов о "цифровом апокалипсисе". Центр противодействия дезинформации опроверг прогнозы глобальной кибератаки и "обнуления" счетов: к вымышленной катастрофе привязали реальную проверку системы оповещения.

Какие банки столкнулись со сбоями

О проблемах массово сообщали клиенты JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Capital One, а также платежного сервиса Zelle. По данным Downdetector, во время сбоя только по поводу Chase поступило более 3 800 отчетов, по поводу Bank of America – более 1200. Платформа Plaid также подтвердила проблемы со своими подключениями к Chase.

Збой в Chase

Збой в Zelle

Збой в Bank of America

В то же время системы Федеральной резервной системы работают в обычном режиме. Банковские перебои произошли через несколько дней после крупнейшего за последние 25 лет авиаколлапса в США, вызванного сбоем в телекоммуникационной системе управления воздушным движением.

Как проверку системы оповещения превратили в прогноз катастрофы

Реальное событие, вокруг которого построили слухи, – проверка национальной системы экстренного оповещения США. Как сообщает Новини.LIVE, ее проведут Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) совместно с Федеральной комиссией по связи (FCC). Тест предусматривает оповещения по радио и телевидению.

По объяснению руководителя Департамента медиаграмотности ЦПД Ивана Сличко, такие вбросы строят по типичной схеме: выдумывают катастрофу, добавляют точную дату и подкрепляют историю реальными, но не связанными с ней событиями. В качестве доказательств будущей атаки авторы публикаций также выдавали обычные правительственные рекомендации по подготовке к чрезвычайным ситуациям.

Резервные маршруты позволяют передавать данные в обход неисправного участка сети Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"На самом деле эти рекомендации не связаны с 17 ноября и не содержат предупреждений о кибератаке. Также к слуху привязали запланированную на 17 ноября проверку системы оповещения в США. Речь идет лишь о тестовом сообщении по радио и телевидению. Отключение интернета или ограничение доступа к банковским счетам не предусмотрены", – отметили в Центре противодействия дезинформации.

Почему локальный сбой не отключает весь интернет

Интернет состоит из тысяч соединенных между собой сетей и не имеет единого центра управления. Его устойчивость обеспечивают резервные маршруты передачи данных, дублирование инфраструктуры и резервное питание узлов. Если один путь перестает работать, данные могут пройти по другому, поэтому отказ отдельного узла или провайдера не останавливает автоматически остальные сети.

У банков также есть отдельная инфраструктура, резервные копии и журналы операций, а данные о балансах дублируются на независимых серверах. Локальные и региональные перебои из-за кибератак, повреждения оборудования или проблем с электроснабжением могут нарушать доступ к отдельным сервисам. Сохранность банковских данных обеспечивают другие уровни инфраструктуры – в частности резервирование и учет операций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что прогнозируют с интернетом на 17 ноября и почему ждут "цифровой апокалипсис".