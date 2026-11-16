На остановках очереди по 200 метров: что известно о транспортном коллапсе в Днепре (видео)

Часть наземных маршрутов курсирует по измененным схемам

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В Днепре 16 ноября из-за обесточивания в результате российских ударов остановились метро, трамваи и троллейбусы. Ближе к вечеру подземка вернулась к работе по графику, а наземный электротранспорт возобновил движение частично, из-за чего на остановках образовались длинные очереди.

Остановка электротранспорта произошла из-за того, что без питания остались тяговые подстанции, обеспечивающие работу контактной сети. Повреждения были нанесены беспилотниками россиян.

Метро заработало после аварийного отключения

Движение поездов было приостановлено из-за аварийного отключения электроэнергии. Во время остановки станции продолжали работать как укрытие, сообщил "ДнепрTV" со ссылкой на Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

"Восстановлено питание метрополитена. Движение поездов осуществляется согласно графику", — сообщили в КП "Днепровский электротранспорт".

Во время аварийной остановки поездов станции метро оставались доступными как укрытие Источник: Сгенерировано ИИ

Какие трамваи и троллейбусы не курсируют

В Днепровском городском совете впоследствии сообщили о частичном возобновлении движения. Однако трамвайные маршруты №1, №5, №11, №12, №14, №15, №16 и №17 так и не заработали. Трамвай №18 курсировал от ДЭВЗ до улицы Передовой. Движение трамвая №19 было организовано от улицы Передовой до улицы Павлова.

Троллейбусы №3 и №7 ездили между улицей Холодильной и парком Сагайдак. Троллейбус №10 направили по маршруту №17 – от жилого массива Калиновского до парка Сагайдак, а №20 курсировал от улицы Березинской до парка Сагайдак.

Не работали троллейбусные маршруты №1, №2, №5, №6, №8, №12, №14, №16, №19, №21, "А" и "Б".

Вечером Днепр полностью остался без света

Вечером в ДТЭК сообщили о полном обесточивании Днепра после российской атаки на энергетику. Света также не было у жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов области. Энергетики приступили к возобновлению електропитания.

Также сообщается, что в результате вражеских атак трамваи и троллейбусы пока не курсируют, поэтому люди пытаются добраться домой на автобусах и маршрутках. В результате на остановках общественного транспорта образовались огромные очереди. Некоторые из них достигают более 200 метров в длину.

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