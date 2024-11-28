У Земли появилась "мини-Луна", но она уже улетает: как выглядит (фото)

В следующий раз такое явление произойдет в 2055 году

В течение двух последних месяцев вокруг Земли вращалась "мини-Луна", а теперь возвращается в Солнечную систему. Ею на самом деле называют околоземной астероид (NEO) 2024 PT5.

Об этом сообщается на сайте Space.com. Там отметили, что астероид попал в гравитационное поле нашей планеты 29 сентября 2024 года.

По словам Карлоса де ла Фуэнте Маркоса из Мадридского университета, изначально было ясно, что эта "мини-луна" временно вышла на орбиту нашей планеты.

В конце ноября астероид вернулся в свою родную группу астероидов Арджуны. Эта группа астероидов вращается вокруг Солнца по орбите, которая очень близка к орбите Земли. Расположена она на расстоянии около 150 км от Солнца.

Исследования астероида показали, что он может оказаться осколком Луны, который сформировался в результате удара астероида.

"Почти наверняка астероид вернется в 2055 году. Примерно с конца 6 октября до утра 14 октября 2055 года астероид будет иметь все шансы, чтобы снова попасть под влияние гравитации Земли. В этот раз он остановится на расстоянии 5,3 млн км от планеты. Он не сможет больше считаться временным спутником Земли, потому как проведет большую часть своего времени на расстоянии в 45 млн км от планеты", — считают ученые.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жизнь в космосе может быть очень близка к Земле. На ее поиски NASA направит зонд. Путешествие займет 5,5 лет. А зонд преодолеет 2,9 миллиарда километров.