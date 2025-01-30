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Ученые показали очень необычных мышей: они родились от двух самцов (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Мышь Новость обновлена 30 января 2025, 03:00
Мышь. Фото Иллюстративное фото

Ученым пришлось решить большое количество проблем

Казалось бы идея получения здорового потомства от двух животных одного пола выглядит нереалистичной. Однако ученые вновь показали, что невозможное возможно.

Новое исследование обнародовано в журнале Cell Stem Cell. Хотя первые успешные эксперименты в этой области провели несколько лет назад, однако сейчас исследователи смогли преодолеть основные проблемы, связанные с выживаемостью молодняка.

Ученые применили методику редактирования генома и клонирования стволовых клеток, чтобы убрать барьеры, которые мешают развитию эмбрионов мышей в здоровых мышат.

Рожденные в ходе эксперимента мыши

Дело в том, что из-за внутренних механизмов регуляции (импринтинга) определенные гены активны лишь у особей лишь одного пола. Поэтому при попытке создать потомство от однополых пар, ученые сталкивались с генетическими аномалиями, которые возникали из-за неправильного включения и выключения генов, а потому быстро убивали потомство. К таковым аномалиям можно отнести слишком большие легкие и языка, которые не позволяли мышонку дышать, а также деформации черепа.

Чтобы разобраться с проблемами, ученые полезли редактировать стволовые клетки одного из будущих "отцов". В данном исследовании они обратили внимание на "гаплоидные эмбриональные стволовые клетки" (ESCs), извлеченные из сперматозоидов, а затем обнаружили около двух десятков ключевых генов, которые из-за импринтинга создавали проблемы.

Далее они применили инструмент CRISPR/Cas9, чтобы отредактировать гены и тем самым получили модифицированные клетки.

Чтобы развить эмбрион, ученым понадобилось также взять яйцеклетку от здоровой самки и удалить из нее ядро вместе со всем ДНК, оставив лишь оболочку. В эту оболочку поместили стволовые клетки из отредактированного сперматозоида и еще один сперматозоид, который не был подвержен изменению.

То есть, на данном этапе у них уже имелась яйцеклетка с двумя наборами хромосом, что необходимо для развития эмбриона в естественных условиях. Однако в этом случае, оба набора были получены от разных самцов.

Еще одна проблема возникла из-за того, что у мышат не развивалась плацента, так как она может появиться лишь из женских клеток. Чтобы решить эту проблему, их пришлось "позаимствовать" у донорской мыши.

На выходе получилось, что 36,7% эмбрионов смогли сформироваться в здоровых мышат. Если кажется, что это немного, то стоит учесть, что в 2023 году ученые смогли получить лишь 7 здоровых мышат из 600 эмбрионов, что около 1%.

"Эксперементальная" мышь (слева) и "естественная" мышь для сравнения (справа)

Впрочем, некоторые мышата все равно нуждались в искусственном кормлении из-за аномалий черепа.

Новая технология является важной вехой в развитии генной инженерии, поскольку позволяет найти лечение для заболеваний связанных с нарушением работы импринтинга. Кроме того, она может помочь продвинуться в технологиях клонирования или регенеративной медицины, вроде создания органов для трансплантации. Да и углубить теоретическое понимание механизмов размножения у млекопитающих тоже лишним не будет.

Ну и куда же без "слона в комнате" — создание потомства от однополых пар может помочь в разных областях, начиная с сохранения вымирающих видов животных и заканчивая борьбой бесплодием.

Как сообщалось ранее, недавно в США самка клонированного черноногого хорька родила здоровое потомство. Это первый случай в истории, когда у клона появились детеныши.

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#Животные #Наука #Биология #Мыши