Почти магия: у крыс обнаружили "джедайские" способности

Крысы могут манипулировать материей без физического взаимодействия с ней

Иногда даже хорошо известные животные могут удивить ученых неожиданными суперспособностями. Например, поведение крыс и мышей натолкнуло ученых на мысль о том, что они могут обладать почти "магическим" умением "нюхать звуком".

Об этом пишет Science Alert, а само исследование размещено в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews. Его авторы предполагают, что ультразвуковая вокализация или проще говоря неуловимый для уха человека писк нужен мелким грызунам не только для общения или выражения эмоций.

Они считают, что эти крики необходимы для того, чтобы частицы запахов стали более доступными для обоняния. Хотя их предположение пока не подтверждено экспериментально, однако наблюдение за крысами показало, что понюхать воздух после издания писка это типичное для них поведение.

Как известно, любой запах является всего лишь набором молекул, которые попадая в нос начинают определенным образом взаимодействовать с рецепторами и превращаются в электрические импульсы. Эти сигналы в дальнейшем интерпретируется мозгом, что дает нам представление о том какой именно запах мы ощущаем.

Однако некоторые из этих молекул слишком малы, чтобы быть распознанными рецепторами. Новое исследование говорит, что использование ультразвуковых колебаний позволяет крысам соединить маленькие молекулы в более крупные кластеры и улавливать с большей эффективностью.

К таким запахам, например, относятся феромоны, с помощью которых крысы метят территорию или используют для социальных взаимодействий.

Процесс соединения молекул, известный как агломерация, давно известен науке, однако пока не было даже предположений о том, что какое-либо животное научилось управлять этим процессом естественным путем.

"Это настолько далеко от известных нам процессов, что это похоже на наблюдение за крысами со способностями джедаев. Это почти похоже на магию", — говорят авторы исследования.

Если в процессе дальнейших лабораторных тестов окажется, что крысы действительно используют ультразвуковую вокализацию для улучшения ощущения запахов, то это может привести к ряду фундаментальных открытий в биологии.

Кроме того, потенциально это может привести к открытию неожиданных путей для управления наночастицами в сложных системах. Ведь человеку не придется искать новые методы, если природа уже нашла решение.

Как сообщалось ранее, сверхспособности ранее обнаруживались и у других животных. Например, губки Theonella conica оказались способными накапливать в себе огромные дозы молибдена из-за чего становятся токсичными для любого потенциального хищника.