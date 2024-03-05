Президент Чехии высказался насчет отправки войск в Украину: заговорил о "новых путях"

Солдаты НАТО не будут участвовать в боевых действиях

Президент Чехии Петр Павел 5 марта обратился к партнерам с призывом расширить формы помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Одним из способов он назвал отправку войск НАТО для "небоевого взаимодействия", что ранее предложил французский лидер Эммануэль Макрон.

Военнослужащие альянса могут обучать украинских солдат, и это не будет являться нарушением международных правил, ведь учебные программы ВСУ могут пройти и на территории другой страны. Об этом информирует Novinky.cz.

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Петр Павел поддерживает отправку войск НАТО в Украину

"Я за поиск новых путей, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине… Давайте не будем ограничивать себя там, где это не нужно", — сказал президент Чехии.

Отметим, что речь идет об отправке в Украину не боевых подразделений, а военных, которые будут помогать украинской армии. Например, проводить обучения глубоко в тылу, помогать в разминировании или охране границы в областях, где не ведутся боевые действия. Эти вопросы обсуждаются и пока нет общей позиции.

Все началось с заявления президента Франции Макрона о возможной отправке войск в Украину. Власти страны подчеркнули, что могут это сделать в обход НАТО. Но участвовать в боях они не будут. Французские военные могли бы заниматься противовоздушной обороной, защитой границы и обучением украинских солдат, заявил премьер-министр Франции Габриель Атталь.

Позднее лидеры стран-участниц НАТО высказались насчет отправки войск в Украину. Большинство из них заявили, что не готовы на такой шаг. Среди них Италия, США, Польша, Германия, Великобритания.

Ранее "Телеграф" писал, что об отправке войск НАТО думают украинские военные. В Третьей отдельной штурмовой бригаде позитивно оценили эту идею и рассказали о вероятности ее реализации.