Президент Чехії висловився щодо відправлення військ до України: заговорив про "нові шляхи"

Солдати НАТО не будуть брати участі у бойових діях

Президент Чехії Петр Павел 5 березня звернувся до партнерів із закликом розширити форми допомоги Збройним силам України (ЗСУ). Одним із способів він назвав відправлення військ НАТО для "небойової взаємодії", що раніше запропонував французький лідер Еммануель Макрон".

Військовослужбовці альянсу можуть навчати українських солдатів, і це не буде порушенням міжнародних правил, адже навчальні програми ЗСУ можуть пройти і на території іншої країни. Про це повідомляє Novinky.cz.

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Петро Павло підтримує відправлення військ НАТО до України

"Я за пошук нових шляхів, включаючи продовження дискусії про можливу присутність в Україні... Давайте не обмежуватимемо себе там, де це не потрібно", — сказав президент Чехії.

Зазначимо, що йдеться про відправлення в Україну не бойових підрозділів, а військових, які допомагатимуть українській армії. Наприклад, будуть проводити навчання глибоко в тилу, допомагати у розмінуванні чи охороні кордону в областях, де не ведуться бойові дії. Ці питання обговорюються і поки що у партнерів немає спільної позиції.

Все почалося із заяви президента Франції Макрона про можливе відправлення військ в Україну. Влада країни підкреслила, що може це зробити в обхід НАТО. Але брати участь у боях вони не будуть. Французькі військові могли б займатися протиповітряною обороною, захистом кордону та навчанням українських солдатів, заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь.

Згодом лідери країн-учасниць НАТО висловилися щодо відправлення військ в Україну. Більшість із них заявили, що не готові на такий крок. У тому числі Італія, США, Польща, Німеччина, Великобританія.

Раніше "Телеграф" писав, що про відправлення військ НАТО думають українські військові. У Третій окремій штурмовій бригаді позитивно оцінили цю ідею та розповіли про ймовірність її реалізації.