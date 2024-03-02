Отправка войск Франции в Украину: Макрон созывает важное заседание

Макрон и его команда пренебрежительно относятся к критике со стороны оппозиции, поскольку у них есть собственное видение ситуации

Президент Франции Эммануэль Макрон разослал приглашение всем лидерам политических партий, представленным в парламенте страны, приехать на встречу в Елисейском дворце 7 марта. На встрече будут обсуждать отправку французских войск в Украину.

Об этом пишет французское издание Le Figaro. Кроме Макрона и парламентариев будет присутствовать премьер-министр Габриэль Атталь, который также является сторонником идеи перебросить в Украину французские войска.

Известно, что все оппозиционные партии подвергли критике заявление Макрона, в котором он не исключил отправки войск в Украину. После этого Елисейский дворец объявил о голосовании в парламенте по двустороннему соглашению о безопасности, подписанному с Украиной в феврале, а также предложил начать дебаты по этому поводу.

Источники издания сказали, что Макрон и его команда пренебрежительно относятся к критике со стороны оппозиции, поскольку у них есть собственное видение ситуации. Команда президента намерена сделать войну в Украине и конфронтацию с РФ главной темой предвыборной кампании Макрона.

Как писал "Телеграф", слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что военные страны могут быть направлены в Украину, вызвали неоднозначную реакцию мирового общества. Но спецназовцы и сотрудники других спецслужб находились в Украине с начала полномасштабного вторжения. Поэтому французские спецназовцы могут быть направлены Францией в Украину, чтобы защищать "некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России".