Демографический кризис. В Украине появится больше мигрантов, а пенсионеры будут работать дольше

Минсоцполитики разрабатывает план по социальному восстановлению государства, рассчитанный на следующие 16 лет

Демографический кризис в Украине, продолжающийся более 30 лет, достиг своего пика с началом полномасштабной войны с РФ. Утрата численности населения в результате боевых действий, вынужденной миграции и спада рождаемости грозит послевоенной Украине стремительным демографическим старением. В сочетании с другими негативными последствиями войны это может стать серьезным препятствием для экономического восстановления страны.

Поэтому Минсоцполитики разрабатывает план по социальному восстановлению нашего государства. "Стратегия устойчивости и восстановления" рассчитана до 2040 года и будет представлять собой комплексный подход ко всем аспектам послевоенного возрождения Украины: демографическому, социальному и экономическому.

"Телеграф" собрал ключевые тезисы, которые прозвучали во время обсуждения этого плана.

Демографические вызовы

Одной из основных задач правительства в вопросе восстановления человеческого капитала сегодня является развитие демографической устойчивости — способности противостоять вызовам военного и послевоенного времени.

По словам главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович, по состоянию на февраль 2024 года, население Украины насчитывало около 35,1 млн человек, из них 4,9 млн находились за границей. Всего с 1991 года наше государство потеряло около 18 млн человек.

Главными демографическими вызовами являются:

преждевременная смертность;

незаконный вывоз граждан за границу;

демографическое старение;

массовая эмиграция и внутреннее перемещение населения;

рост числа граждан с инвалидностью;

ухудшение состояния здоровья;

критически низкий уровень рождаемости;

быстрое сокращение численности населения;

вооруженная агрессия РФ

Коэффициент прироста населения в Украине составляет 0,9 (на уровне Гонконга). Кроме того, готовность наших беженцев возвращаться домой уменьшается с каждым годом.

Среди путей решения этой проблемы в министерстве называют создание новой философии украинской семьи и популяризация семей с 2-3 детьми, комплексная государственная поддержка семей до достижения детьми совершеннолетия, а также общее повышение уровня жизни и долголетия и создание условий для возвращения граждан в Украину.

– Чтобы увеличить замещение заработка пенсией до 40%, нам необходимо дополнительно 6 млн человек работающего населения. Рождением этого не обеспечить. Нужно возвращать мигрантов, украинскую диаспору из других стран, привлекать активных иностранцев (украинцев по выбору), – говорит чиновница.

В то же время, по словам первого заместителя главы Минсоцполитики Дарьи Марчак, прямые и привычные методы вроде повышения размеров выплат за рождение детей не работают не только в Украине, но и в других странах. Она отмечает: этот способ может оказаться эффективным только для граждан с самым низким уровнем достатка, что иногда приводит к увеличению случаев отказов от детей.

Более действенным способом стимулирования рождаемости станет обеспечение украинцев уверенностью в завтрашнем дне. В частности:

наличие индивидуального жилья;

экономическая самостоятельность семьи;

базовые социальные услуги и доступ к инфраструктуре.

Немаловажным аспектом станет возможность Украины конкурировать с другими странами за своих граждан и иностранных мигрантов, а также готовность украинцев к изменению мировоззрения.

– Социальная сплоченность, когда люди толерантно и без агрессии воспринимают непохожий на их опыт переживания событий – очень важная цель для нас. Анализ соцсетей демонстрирует, что не все украинцы готовы к возвращению людей, которые не разделяли с ними травматический опыт войны в течение этих лет.

Из опросов внешних мигрантов уже сейчас становится очевидным, что отсутствие социальной сплоченности может быть причиной, по которой они будут бояться возвращаться. Аналогичные сложности могут возникнуть и с привлечением иностранных граждан, которые не будут приживаться в нашем обществе, — отмечает Дарья Марчак.

Эффективное взаимодействие поколений

Послевоенная депопуляция в Украине неизбежна даже при условии возвращения всех беженцев, поэтому рассчитывать на повышение уровня рождаемости хотя бы среднеевропейского (1,6) вряд ли стоит, уверена директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.Птухи Элла Либанова.

Специалист призывает сосредоточиться не на количественных показателях, а на качественных: повышением уровня жизни, улучшением здоровья нации, обеспечением достойных условий труда и соцгарантий для населения.

По данным Минсоцполитики, средний возраст выхода на пенсию (фактическую, а не официальную) в Украине составляет 54 года, что в условиях стремительного старения населения оказывает существенное давление на экономическую систему государства. Впрочем, повышение пенсионного возраста не даст желаемого результата, уверена Элла Либанова, это приведет лишь к тому, что граждане будут чаще обращаться в центры занятости для получения выплат по безработице.

- Готово ли наше общество к толерантности в отношении пожилых людей? Готовы ли работодатели трудоустраивать людей, которым за 50? Готовы ли люди 30-35 лет конкурировать по своему отношению к работе с теми, кому за 50-60? Лично я этого не вижу.

Мы должны изменить свое отношение к трудоустройству людей постарше и создать условия для их переобучения. Проблема демографического старения (с которой сталкивается вся Европа) – это проблема инклюзивности общества для лиц старшего возраста. Да, у них нет такой физической силы, как у молодежи, но у женщин тоже нет той силы, что есть у мужчин, а 600 женщин в шахтах ДТЭК работают. То есть при желании создать возможность работать можно для всех, – говорит демограф.

Среди путей решения проблемы эксперт называет создание специфических рабочих мест, гибкого графика работы и искоренение мнения, что старшие люди – балласт.

Похожего мнения придерживается и заместитель представителя в Украине Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Павел Замостян. По его словам, в основе эффективных решений лежат права человека и право человека по выбору.

Так, невозможно заставить украинцев иметь по два-три ребенка, но можно создать достойные условия для тех, кто хочет рожать. Таким образом, каждый будет реализовать себя с наибольшей эффективностью. Кроме того, возвращаясь из декрета на работу, мама должна получать достойную зарплату и быть независима от социальной помощи, а многодетность не должна ассоциироваться с бедностью.

– Существенной поддержкой могут стать социальные пространства как важный фактор пригодности городов для жизни. Это не только о досуге, но и о наборе услуг. Под одной крышей сочетаются люди от мала до велика. За счет привлечения пожилых людей и создания условий для их активной социальной роли можно было бы обеспечить максимально гибкий и доступный уход за детьми.

Это решало бы вопрос быстрого возвращения молодой мамы в активную экономическую жизнь. Также там можно найти место для молодежи и их инициатив. За счет мобилизации общин мы можем найти подходящие решения. Все это уже успешно реализуется в Украине в виде центров жизнестойкости, папа-хабов и ВОНАхабов, – говорит Павел Замостян.

Экономическая самостоятельность

Основой экономики любой европейской страны являются домохозяйства, а не крупные корпорации. Именно из них растет микробизнес, поэтому государство должно максимально поддерживать такие инициативы, считает глава комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова.

По словам нардепа, в погоне за демографическими всплесками крайне важно не потерять права женщин и взрослых людей, стремящихся развиваться в контексте человеческого капитала.

Среди предложенных реформ:

Трудовое право. Имея 30% постиндустриальных рабочих мест, в том числе дистанционной работы, Украина должна принять закон о домашнем труде, а также уделилить внимание женской занятости в этом труде (в частности, уходе за пожилыми людьми, паллиативными гражданами).

Френдли-инфраструктура для детей и мам. Создание детских комнат, развитие дошкольного досуга, появление доступных бэбиситтеров, улучшение отношения общества к многодетным семьям

Реформа домохозяйства. Возможность заниматься экономической деятельностью без регистрации каких-либо видов юридической деятельности (ФЛПы и частные предприниматели).

Возврат НДФЛ. На основании годовой декларации домохозяйствам должны возвращать налоги на каждого иждивенца.

Сегодня Министерство экономики сообщает о 4,5 млн вакансиях на фоне высокого уровня безработицы. По словам руководителя "Центра экономического восстановления" Кирилла Криволапа, для реализации плана по восстановлению 5-7% реального ВВП ежегодно, к 2030 году Украине будет не хватать от 3 до 4,5 млн человек: около 2 млн человек выйдет с рынка труда из-за старения, немало людей выедет за границу для воссоединения с семьями, а часть уже уехавших не вернутся на Родину.

Кирилл Криволап отмечает: уже сейчас 30% бизнеса заявляют о сдерживании развития из-за отсутствия работников. В промышленном секторе в прошлом году был один человек на одну вакансию, сегодня на одно место приходится 0,7 кандидата.

Пути решения проблемы:

Поиск рабочих рук:

экономическая инклюзия (гендерное перераспределение, ветеранское предпринимательство, новые возможности для ВПЛ и людей с инвалидностью);

возвращение беженцев (экономические стимулы: гранты, ипотека, обучение);

смена миграционной политики (толерантность, инклюзия культурная, социальная, религиозная для мигрантов).

Повышение производительности:

инвестиции в возможность создания товаров высокой добавленной стоимости;

улучшение бизнес климата;

решение проблем с верховенством права (экономический индекс которого в Украине составляет 58% от нормы).

– Для получения высоких зарплат есть два сценария. Первый: Украина одержала убедительную победу, гарантии безопасности, конфискованные активы, партнеры залили нас деньгами. В таком случае мы очень краткосрочно получим инфляцию зарплат, потому что бизнес и доноры будут конкурировать за людей, которых не хватит.

Второй: повышение производительности труда и увеличение прибавочной стоимости, которую создает каждый человек. Почему в Украине гектар земли даже до полномасштабной войны стоил 2000 евро, в то время как в Европе – от 10 до 550 тысяч евро? Потому что их земля интегрирована в международные цепи добавленной стоимости, в рынки сбыта, что позволяет инвестору создать продукты и товары такой стоимости, что ему удастся быстро отбить эти расходы и платить высокие зарплаты. Для нас это вопрос интеграции с ЕС, изменения бизнес-климата и верховенства права, – говорит эксперт.

Социальные гарантии

Сегодня в Украине зарегистрировано 3,5 млн. внутренне перемещенных лиц.

Существующее жилищное законодательство не охватывает варианты решения проблем, возникающих во время войны и не предоставляет инструменты для их оперативного решения, говорит заместитель главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская.

По словам чиновницы, жилищный кодекс, не изменявшийся в Украине со времен УССР, предлагает подход по принципу "очередь ради очереди", поэтому министерство начало работу по двум направлениям: изменение законодательной рамки и практическая реализация уже принятых решений ВР.

– Совместно с международными партнерами (УВКБ ООН, ЕЭК ООН, Офис Совета Европы на Украине, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк, Еврокомиссия) разрабатывают изменения в законодательстве. На базе Верховной Рады завершают общественные обсуждения Закона об общих принципах жилищной политики.

Целью является изменение философии в подходе к социальному жилью и предоставление органам местного самоуправления инструментов, благодаря которым они смогут формировать фонды не только за счет средств в бюджете разных уровней, но и передавать соответствующие инструменты бизнесу, как это работает в других странах, – говорит Наталья Козловская.

По плану изменение законодательной рамки и пересмотр подходов к жилищному вопросу будет длиться около пяти лет. Впрочем, для уязвимых категорий граждан решение должно приниматься в ближайшее время и в первоочередном порядке – в течение трех лет.

Более того, по словам чиновницы, уже сейчас реализуется проект принятых ВР изменений, предусматривающих компенсацию гражданам за поврежденное и уничтоженное имущество.

– Это позволит гражданам за границей и внутренне перемещенным лицам получить ресурс для восстановления жилья и возвращения домой. Почти 52,5 тысяч семей уже получили помощь для ремонта жилья и более 2 300 человек имеют возможность приобрести жилье где-нибудь на подконтрольной Украине территории, – сообщила Козловская.

Еще одним важным аспектом в вопросе возвращения украинцев на Родину является качественное и доступное образование. Наибольший процент находящихся за рубежом украинских детей составляют дети дошкольного возраста.

Для понимания критичности ситуации с оттоком молодого поколения из Украины достаточно сравнить количество детей в младшей школе (1–4 классы) 2017 года – 1,5 млн, с прогнозом на 2026 – 800 тысяч.

По словам первого заместителя министра образования и науки Евгения Кудрявца, принимая решение о дальнейшем месте пребывании семьи, родители мыслят учебными годами, а не календарными, ведь думают, прежде всего, о непрерывности образовательного процесса для ребенка.

Сегодня в системе образования Украины насчитывается 3,8 млн. детей. Около миллиона из них не учатся очно: 350 тыс. находятся за границей, еще 650 тыс. в восьми прифронтовых регионах не могут посещать учебные заведения из-за ситуации с безопасностю.

При этом половина из них не сможет вернуться к очной учебе даже при наличии укрытий, ведь время подлета ракеты в эти области составляет менее минуты и обезопаситься они просто не успеют.

Пути решения проблемы:

Вопрос безопасности. Строительство полноценных укрытий, в которых можно было бы учиться целый день.

Быстрая интеграция внутренне перемещенных детей в новые школы для перехода с онлайн-обучения в бывших учебных заведениях в офлайн-посещение школ на новом месте.

Реализация права выбора. В течение следующих двух лет начнется имплементация реформы старшей профильной школы, где дети смогут выбирать академический трек или профобразование, чтобы потом как можно быстрее интегрироваться в рынок труда.

Имплементация решений для высшего образования, позволяющих получать больше государственной поддержки.

Дошкольное образование. Создание комнат семейного типа в жилых домах и корпоративных детских садов для обеспечения доступа родителей к рабочему месту.

– Важно понять, какой продукт мы можем дать детям. Конкурентоспособность образования – выбор определенных преимуществ знаний, которые можно получить только в определенном месте. Наша стратегия состоит в том, чтобы сформировать на основе нашего уникального опыта, полученного за годы полномасштабного вторжения, качественные образовательные продукты и программы с пониманием тех квалификаций, которые может дать сегодня Украина и в профессиональном, и в высшем образовании, – говорит Евгений Кудрявец.

Послевоенное демографическое обновление станет серьезным вызовом для нашего государства. Украинцы, которые, возможно, никогда бы не задумались или не решились на миграцию из-за внутриэкономических, политических и социальных проблем, вынужденно выехали за границу и теперь могут сравнивать местный уровень жизни с украинскими реалиями.

Вернуть беженцев домой, предотвратить дальнейший отток граждан и стимулировать молодое поколение к развитию внутри страны можно только тем же способом: создав конкурентоспособные условия для получения образования, профессионального развития, воспитания детей и обеспеченной старости.