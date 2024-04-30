"Потратят и разворуют": Фицо раскритиковал словаков, которые собирают деньги на снаряды для ВСУ

Политик раскритиковал своих сограждан и оппозиционеров

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что усилия граждан его страны, которые собирают деньги на снаряды для Украины в рамках чешской инициативы, "ничего не изменят". Он уже давно занимает пророссийскую позицию и всячески препятствует оказанию помощи ВСУ.

По его словам, те словаки, которые занимаются сбором средств на снаряды для Украины, могли бы собирать средства на лечение рака. Об этом Фицо рассказал в интервью Joj24.

"В Украине ничего не изменится, и через год-два будет то же самое. Все деньги будут потрачены, часть из них может быть украдена, но мы останемся там, где находимся сейчас", — сказал он.

При этом словацкий премьер сказал, что граждане его страны могут распоряжаться своими средствами как хотят, но посоветовал направить эти средства на помощь пациентам с раком.

Издание подчеркнуло, что такие сборы в Словакии тоже ведутся и любой желающий может пожертвовать средства в любой момент.

В целом он описал этот сбор средств чешским выражением "prd do Stromovky", что можно дословно перевести как "пукнуть в Стромовке" (крупный природный парк в Чехии) или более литературно как "капля в море".

Как сообщалось ранее, поскольку словацкое правительство отказалось присоединиться к инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины, то простые граждане этой страны решили объявить свой собственный сбор на миллион евро. По состоянию на 30 апреля, то есть за две недели, было собрано 4 миллиона евро, а к инициативе присоединились почти 63 тысячи людей.