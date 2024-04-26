Пол-Европы на велосипеде: эстонский депутат интересным образом решил собрать средства на ВСУ (фото)

Планирует собрать более 30 тыс. евро и преодолеть около 1 700 км.

В пятницу, 26 апреля, утром эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вага отправился на велосипеде из Таллинна в Киев. Он осуществляет благотворительный велозабег с целью сбора средств для Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Об этом пишет Postimees. В 8 утра по местному времени группа во главе с депутатом начала свой путь с площади Вабадузе в эстонской столице.

Вага проводит этот благотворительный сбор совместно с организацией NAFO для приобретения необходимых полноприводных автомобилей и FPV-дронов для украинских защитников.

Кристо Энн Вага

Отмечается, что нужно собрать 18 тысяч евро для приобретения двух пикапов, оснащенных камерами ночного видения, грязезащитными шинами и встроенными системами радиоэлектронной борьбы и 14 тысяч евро для 35 FPV-дронов.

Велопробег продлится около недели, ведь расстояние от Таллинна до Киева составляет более 1700 километров.

Украина и Эстония на карте

Также эстонский депутат в 2023 году стал чемпионом Балтии среди велосипедистов-любителей в групповой гонке.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве 20 апреля состоялся благотворительный забег в поддержку ГУР МОУ.