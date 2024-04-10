В Германии более 30 депутатов потребовали прекратить военную помощь Украине: как объясняют

Депутаты написали, что обеспокоены дальнейшей эскалацией войны

В Германии более 30 депутатов от округа Укермарк в Бранденбурге опубликовали открытое письмо с требованием к властям страны прекратить поставки оружия Украине.

Об этом сообщает Spiegel. В письме политики попросили канцлера Германии Олафа Шольца и главу Бундестага Бербеля Баса "взять на себя ответственность за мирное урегулирование вместо дальнейших поставок оружия" Украине.

Депутаты написали, что обеспокоены дальнейшей эскалацией войны и считают, что Германия должна "сделать все возможное, чтобы инициировать дипломатические решения для прекращения войны и способствовать мирному сосуществованию между народами".

Издание отмечает, что в одном из предложений нападение РФ на Украину осуждается "самым решительным образом". При этом далее в письме нет ни одного упоминания о российском диктаторе Владимире Путине, военных преступлениях РФ в Буче или Мариуполе.

Письмо было написано в рамках широкой коалиции, его подписали 32 человека.

Напомним, что 28 марта Германия обновила список военной помощи, предоставляемой Украине. В частности, туда вошли боеприпасы для танков Leopard, боеприпасы, а также разведывательные дроны.

Кроме того, в Германии пообещали Украине 20 БМП Marder, одну гусеничную машину повышенной проходимости Warthog, 70 инфракрасных камер и еще ракет к ЗРК Patriot.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ Германия предоставила Украине материально-техническую помощь на сумму около 5,2 миллиарда евро. Кроме того, свыше 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии.

Ранее "Телеграф" сообщил, что не смотря на обширную помощь, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он заявил, что использовать эти снаряды ВСУ не смогут без немецких солдат, а отправлять свои войска в Украину Германия не намерена.