Запад должен разработать конкретный план победы Украины в войне — экс-премьер Литвы

В Эстонии считают необходимым увеличение производства в оборонно-промышленном секторе

Западные страны должны выработать четкий план победы Украины в войне против России. Он должен включать детальный график производства вооружений, как в странах Запада, так и в самой Украине, график поставок всех видов вооружений, а также беспрерывный поток финансирования.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Литвы (EPP), бывший премьер-министр Литовской Республики Андрюс Кубилюс.

"За последних два года мы сделали для поддержки Украины больше, чем кто-либо ожидал до начала войны. Мы помогали поставками оружия, ввели санкции. Но если посмотреть на всю картину, то, на данный момент, западная военная помощь Украине и производство всего необходимого внутри стран запада находится на таком уровне, чтобы помочь Украине не проиграть войну, но все еще не на том уровне, который позволит Украине победить", — отметил литовский политик.

"За последний год РФ потратила более 100 миллиардов евро на войну против Украины — это информация из открытых источников. Украине же удалось получить около 80 млрд евро помощи от западных стран. Очень просто подсчитать, что этого недостаточно, чтобы Украина победила в войне. Западная военная помощь должна составлять около 100 миллиардов евро в год и быть беспрерывной, чего нет до сих пор. Американцы одобрили свой пакет помощи, который составляет 60 миллиардов, но они сами говорят, что этого не хватит до конца этого года. Нам нужно очень четко понимать, что делать дальше. Есть хороший пример времен Второй мировой войны, который мы сейчас пытаемся продвинуть через ЕС. В июне 1941 года президент Рузвельт попросил военное руководство США подготовить то, что тогда называлось "планом победы", и военные потратили 3 месяца на его разработку. Они учли всё — сколько людей нужно мобилизовать для военной промышленности и армии, чего и сколько нужно произвести для британской и советской армий, а затем спланировали высадку союзных войск во Франции в июле 1943 года. Вот именно этого нам не хватает, когда мы говорим о европейской поддержке Украины. У нас должен быть четкий план победы Украины — что должно быть произведено, сколько в ЕС, сколько в Украине, сколько денег нужно на реализацию этого плана. Этого пока нет", — заявил евродепутат.

"Я надеюсь, что в новом составе Европарламента план победы Украины будет одной из самых важных тем. Из-за отсутствия этого плана Украина испытывает нехватку боеприпасов и дефицит систем ПВО, это не тот путь, которым можно достичь победы. Нам нужен четкий план с четким графиком, когда все будет произведено и доставлено. И у нас есть все возможности для этого. Потому что, несмотря на то, что российская экономика еще не обрушилась, она в 25 раз меньше, чем объединенная экономика стран западного мира. То есть у нас есть экономический потенциал, но не хватает политической воли для принятия решений", — подытожил Андрюс Кубилюс.

Отметим, что недавно Эстония представила стратегический план для стран Запада, охватывающий три года, с целью помочь Украине победить в войне.

Ключевая мысль заключается в том, что Запад не должен опасаться оказывать поддержку Украине в войне. Общий ВВП всех стран-участников "Рамштайна" составляет 47 триллионов евро, и лишь 0,2% этой суммы было направлено на помощь Украине. В то время как ВВП России оценивается всего в 2 триллиона евро.

В Эстонии считают необходимым увеличение производства в оборонно-промышленном секторе. Эксперты подчеркивают, что с должной политической волей этот процесс можно значительно ускорить.