Захід має розробити конкретний план перемоги України у війні — експрем'єр Литви

В Естонії вважають за необхідне збільшення виробництва в оборонно-промисловому секторі

Західні країни повинні виробити чіткий план перемоги України у війні проти Росії. Він має включати детальний графік виробництва озброєнь, як у країнах Заходу, так і в самій Україні, графік поставок усіх видів озброєнь, а також безперервний потік фінансування.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Литви (EPP), колишній прем'єр-міністр Литовської Республіки Андрюс Кубілюс.

"За останні два роки ми зробили для підтримки України більше, ніж будь-хто очікував до початку війни. Ми допомагали поставками зброї, ввели санкції. Але якщо подивитися на всю картину, то, наразі, західна військова допомога Україні та виробництво всього необхідного всередині країн заходу перебуває на такому рівні, щоб допомогти Україні не програти війну, але все ще не на тому рівні, який дасть змогу Україні перемогти", — зазначив литовський політик.

"За останній рік РФ витратила понад 100 мільярдів євро на війну проти України — це інформація з відкритих джерел. Україні ж вдалося отримати близько 80 млрд євро допомоги від західних країн. Дуже просто підрахувати, що цього недостатньо, щоб Україна перемогла у війні. Західна військова допомога має становити близько 100 мільярдів євро на рік і бути безперервною, чого досі немає. Американці схвалили свій пакет допомоги, який становить 60 мільярдів, але вони самі кажуть, що цього не вистачить до кінця цього року. Нам потрібно дуже чітко розуміти, що робити далі. Є хороший приклад часів Другої світової війни, який ми зараз намагаємося просунути через ЄС. У червні 1941 року президент Рузвельт попросив військове керівництво США підготувати те, що тоді називалося "планом перемоги", і військові витратили 3 місяці на його розробку. Вони врахували все — скільки людей потрібно мобілізувати для військової промисловості та армії, чого і скільки потрібно виробити для британської та радянської армій, а потім спланували висадку союзних військ у Франції в липні 1943 року. Ось саме цього нам не вистачає, коли ми говоримо про європейську підтримку України. У нас має бути чіткий план перемоги України — що ми маємо виготовити, скільки в ЄС, скільки в Україні, скільки грошей потрібно на реалізацію цього плану. Цього поки що немає", — заявив євродепутат.

"Я сподіваюсь, що у новому складі Європарламенту план перемоги України буде однією з найважливіших тем. Через відсутність цього плану Україна відчуває брак боєприпасів і дефіцит систем ППО, це не той шлях, яким можна досягти перемоги. Нам потрібен чіткий план із чітким графіком, коли все буде вироблено і доставлено. І в нас є всі можливості для цього. Тому що, незважаючи на те, що російська економіка ще не обвалилася, вона у 25 разів менша, ніж об'єднана економіка країн західного світу. Тобто у нас є економічний потенціал, але не вистачає політичної волі для ухвалення рішень", — підсумував Андрюс Кубілюс.

Зазначимо, що нещодавно Естонія представила стратегічний план для країн Заходу, що охоплює три роки, з метою допомогти Україні перемогти у війні.

Ключова думка полягає в тому, що Захід не повинен боятися надавати підтримку Україні у війні. Загальний ВВП усіх країн-учасниць "Рамштайну" становить 47 трильйонів євро, і лише 0,2% цієї суми було спрямовано на допомогу Україні. У той час як ВВП Росії оцінюється всього в 2 трильйони євро.

В Естонії вважають за необхідне збільшення виробництва в оборонно-промисловому секторі. Експерти підкреслюють, що за належної політичної волі цей процес можна значно прискорити.