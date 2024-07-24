В Польше опять заговорили о "Волынской резне": пригрозили заблокировать вступление Украины в ЕС

Тема совместной истории вновь становится актуальной

В Польше говорят, что полностью поддерживают Украину в вопросах войны против России, однако имеют нерешенные исторические вопросы. К ним относится тема Волынской трагедии, которую Варшава называет "Волынской резней".

Об этом рассказал вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polsat. По его словам, без решения этого вопроса Украина не сможет вступить в Европейский союз.

"Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни", — сказал он.

При этом, он говорит, что Варшава по-прежнему поддерживает Киев и считает, что единственный возможный вариант завершения войны должен сводиться к полной победе Украины. В любом другом случае, говорит министр, будет существовать угроза войны для Польши.

Для справки: Волынская трагедия (Волынская резня в польской историографии) произошла во времена Второй мировой войны, когда Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан, украинского и польского гражданского населения устроили взаимные этнические чистки на Волыни. Тогда погибли десятки тысяч человек.

Эта тема является камнем преткновения в вопросах двусторонних отношений вплоть с момента обретения Украиной независимости и поднималась даже после начала российского вторжения в Украину. В 2014 году пятый президент Петр Порошенко принес извинения у польского народа выступая в парламенте Польши, а иерархи церквей двух стран подписали "формулу примирения", которая сводится к фразе "прощаем и просим прощения".

Стоит отметить, что в последний раз эта тема поднималась в мае 2023 года, когда представитель МИД Польши Лукаш Ясина потребовал публичных извинений от Владимира Зеленского.

В сентябре того же года украинские власти начали давать польской стороне первые разрешения на эксгумацию тел жертв Волынской трагедии.