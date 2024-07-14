Польша будет сбивать ракеты над Украиной? В НАТО поставили точку в этом вопросе

Союзники намерены продолжать поддержку Киева

Пока Польша рассматривает идею сбивания российских ракет над Украиной, в НАТО уже определились. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поставил точку в этом вопросе.

Польша не будет сбивать ракеты над Украиной, чтобы НАТО не стало "частью конфликта". Об этом Столтенберг рассказал в интервью в рамках телемарафона "Единые новости".

"Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью", — сказал Столтенберг.

При этом НАТО будет продолжать поддерживать Киев. В частности, это касается усиления противовоздушной обороны (ПВО) и передачи самолетов F-16.

"НАТО будет поддерживать Украину и мы сейчас увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также важно в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к тем, которые есть", ― сказал Столтенберг.

Напомним, Зеленский уже не раз говорил союзникам о необходимости создания бесполетной зоны над западом Украины. Это позволило бы защитить гражданское население, энергетику и промышленность.

Киев и Варшава обсуждали возможность сбивания российских ракет польским ПВО. В Польше согласились рассмотреть эту идею, но о решении до сих пор не сообщили.

"Телеграф" ранее писал, при каких условиях Польша будет сбивать российские ракеты над Украиной. Возможность такого сценария прокомментировали военные эксперты.