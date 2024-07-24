У Польщі знову заговорили про "Волинську різанину": пригрозили заблокувати вступ України до ЄС

Тема спільної історії знову стає актуальною

У Польщі кажуть, що повністю підтримують Україну у питаннях війни проти Росії, однак мають невирішені історичні питання. До них належить тема Волинської трагедії, яку Варшава називає "Волинською різаниною".

Про це розповів віцепрем’єр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в ефірі Polsat. За його словами, без розв'язання цього питання Україна не зможе вступити до Європейського Союзу.

"Потрібно сказати ясно: не буде вступу України до ЄС, якщо не буде розв'язано питання Волинської різанини", — сказав він.

При цьому він каже, що Варшава, як і раніше, підтримує Київ і вважає, що єдиний можливий варіант завершення війни має зводитися до повної перемоги України. У будь-якому іншому випадку, каже міністр, буде загроза війни для Польщі.

Для довідки: Волинська трагедія (Волинська різанина в польській історіографії) сталася за часів Другої світової війни, коли Українська повстанська армія та польська Армія Крайова за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів, українського та польського цивільного населення влаштували взаємні етнічні чистки на Волині. Тоді загинули десятки тисяч людей.

Ця тема є каменем спотикання у питаннях двосторонніх відносин аж з моменту здобуття Україною незалежності та порушувалася навіть після початку російського вторгнення в Україну. У 2014 році п’ятий президент Петро Порошенко вибачився перед польським народом, виступаючи в парламенті Польщі, а ієрархи церков двох країн підписали "формулу примирення", яка зводиться до фрази "прощаємо і просимо вибачення".

Варто зазначити, що востаннє ця тема порушувалась у травні 2023 року, коли представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна зажадав публічних вибачень від Володимира Зеленського.

У вересні того ж року українська влада почала давати польській стороні перші дозволи на ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.