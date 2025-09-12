Есть деньги и оружие, но… Депутат открыл печальную правду о Европе

Формирование устойчивости общества потребует немалых усилий

Европа укрепляет свои оборонные возможности с помощью программы Readiness 2030 и кредитов SAFE, через которые ЕС даст €150 миллиардов на оружие. Она наращивает военную промышленность и запасы боеприпасов, однако большие вопросы вызывает воля к борьбе и устойчивости общества.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Европейского парламента от Латвии Мартиньш Стакис (Группа "Зеленые/Европейский свободный альянс"). Он объяснил, почему вопрос денег не всегда является определяющим.

По его мнению, в Латвии воля и устойчивость граждан очень высокая. Страна является одним из лидеров Европы по этому показателю. Но этого нельзя сказать о Франции или Бельгии.

— Есть вещи, которые можно купить за деньги, например, инвестируя в военную промышленность. Но самое важное — это менталитет. Многие политики поддерживают Украину, когда мы ежедневно обсуждаем это в комитетах и других форматах. Но когда они общаются со своими избирателями, мы видим определенные сложности. Формирование устойчивости общества — это то, что требует больших усилий, чем просто деньги, — говорит евродепутат.

По его словам, в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, граждане Латвии понимали, что война совсем близко. Поэтому многие, в том числе и он, стали добровольцами в армии.

— Но даже тогда мы не могли свободно говорить с обществом об устойчивости. Поэтому говорили о гражданской обороне: что общество должно быть готово к любым чрезвычайным ситуациям, например, пожарам, наводнениям или другим катастрофам, потому что это вполне возможно. И после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году мы уже могли открыто говорить о войне и подготовке к ней. Мы перешли на следующий уровень, – говорит латвийский политик.

Он предложил многим европейским политикам и лидерам, которые желают повысить устойчивость общества, но боятся говорить о войне, говорить о гражданской обороне.

— С военной точки зрения это очень хороший сценарий, потому что нет большой разницы между тем, когда нужно покинуть свой дом из-за удара дрона или из-за взрыва газа. Та же процедура. Возьмите сумку с необходимым, помогайте соседям и т.д. Я считаю, что мы как члены парламентов балтийских стран можем рассказывать эти истории и помочь Европе идти по этому пути, — подытожил Мартиньш Стакис.

