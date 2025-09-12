Має гроші та зброю, але… Депутат відкрив сумну правду про Європу

Формування стійкості суспільства зажадає чималих зусиль

Європа зміцнює свої оборонні спроможності із допомогою програми Readiness 2030 та кредитів SAFE, через які ЄС дасть €150 мільярдів на зброю. Вона нарощує військову промисловість і запаси боєприпасів, однак більші запитання викликає воля до боротьби та стійкість суспільства.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів депутат Європейського парламенту від Латвії Мартіньш Стакіс (Група "Зелені/Європейський вільний альянс"). Він пояснив, чому питання грошей не завжди є визначальним.

Більше про це читайте у публікації: "Про це Росія програє цю війну, але не на полі бою, — інтервʼю з депутатом Європарламенту".

На його думку, у Латвії воля та стійкість громадян дуже високі. Країна є одним з лідерів Європи за цим показником. Але цього не можна сказати про Францію чи Бельгію…

— Є речі, які можна купити за гроші, наприклад, інвестуючи у військову промисловість. Але найважливіше — це менталітет. Багато політиків підтримують Україну, коли ми щодня обговорюємо це у комітетах та інших форматах. Але коли вони спілкуються зі своїми виборцями, ми бачимо певні труднощі. Формування стійкості суспільства — це те, що потребує значно більших зусиль, аніж просто гроші, — каже євродепутат.

За його словами, 2014 року, коли Росія окупувала Крим, громадяни Латвії розуміли, що війна зовсім близько. Тож багато людей, у тому числі й він, стали добровольцями в армії.

— Але навіть тоді ми не могли вільно говорити із суспільством про стійкість. Тож говорили про цивільну оборону: що суспільство має бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, наприклад, пожеж, повеней чи інших катастроф, бо це цілком можливо. І після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року ми вже могли відкрито говорити про війну та підготовку до неї. Ми перейшли на наступний рівень, — каже латвійський політик.

Він запропонував багатьом європейським політикам і лідерам, які хочуть підвищити стійкість суспільства, але бояться говорити про війну, вести мову про цивільну оборону.

— З військової точки зору це дуже хороший сценарій, бо нема великої різниці між тим, коли треба залишити свій дім через удар дрона або через вибух газу. Та сама процедура. Візьміть сумку з необхідним, допомагайте сусідам тощо. Я вважаю, що ми, як члени парламентів балтійських країн, можемо розповідати ці історії та допомогти Європі йти цим шляхом, — підсумував Мартіньш Стакіс.

