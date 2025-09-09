Соседке Украины выделили больше всего: ЕС даст €150 миллиардов на оружие, сколько получит Киев

ЕС набирает кредиты для себя и Украины

Во вторник, 9 сентября, Европейская Комиссия приняла предварительное выделение €150 миллиардов финансовой помощи для укрепления оборонной готовности государств-членов Союза.

Этот шаг в рамках программы под названием Security Action for Europe (SAFE) направлен на повышение оборонных возможностей ЕС, помощь государствам-членам в закрытии критических пробелов, а также совместную закупку оборонной продукции, в том числе, у Украины и для Украины, сообщает корреспондентка "Телеграфа" со Страсбурга.

Известно, что 19 государств-членов выразили намерение принять участие и получить поддержку. При этом страны, проявившие наибольший интерес, следующие:

Польша — €43,7 млрд;

Румыния — €16,7 млрд;

Франция и Венгрия — по €16,2 млрд;

Италия — €14,9 млрд.

SAFE предоставит долгосрочные кредиты по низким ставкам для закупки необходимого оборонного оборудования. Программа также позволит ЕС дополнительно поддержать Украину, привлекая ее оборонную промышленность к этому инструменту с самого начала. Программа предусматривает 10-летний льготный период погашения кредитов, конкурентные процентные ставки и возможность заключения двусторонних соглашений с третьими странами по расширению участия.

"Хочу подчеркнуть, что большинство государств-членов, подавших заявки на займы, планируют привлекать их для поддержки Украины. Хотя точные объемы пока не определены, ожидается, что SAFE будет иметь ключевое значение в этом направлении", — отметил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Государства теперь должны подготовить свои национальные инвестиционные планы, описывающие использование потенциальной финансовой помощи, и представить их до конца ноября 2025 года. Комиссия оценит национальные планы с целью осуществить первые выплаты в начале 2026 года.

Инструмент SAFE был принят в мае 2025 г. в рамках пакета Readiness 2030, амбициозной оборонной инициативы, предоставляющей государствам-членам ЕС финансы для резкого увеличения инвестиций в собственные оборонные способности.

Основное внимание должно быть сосредоточено на семи приоритетных направлениях инвестирования.

