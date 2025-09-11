Российские дроны над Польшей раскрыли уязвимость НАТО — Reuters

Европейцы сбивали пенопластовые дроны дорогими ракетами

После того российские БПЛА вторглись в Польшу, в НАТО сообщили, что успешно смогли отбить атаку. Однако у многих аналитиков возникли вопросы к тому, действительно ли Альянс готов к современной войне.

Об этом говорится в материале Reuters. Отмечается, что чиновники НАТО вышли с заявлениями о том, что средства ПВО успешно отбили атаку.

"НАТО оперативно и решительно отреагировало на нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Польши прошлой ночью. Молодцы, те, кто отреагировал, именно так мы и работаем!" глава военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне

В то же время аналитики отметили, что прежде чем начать действовать, страны Европы пропустили БПЛА далеко вглубь своей территории, что говорит об их нерешительности. Например, бывший посол Словакии в НАТО Петер Батор назвал неприемлемым то, что дроны вообще смогли зайти в свое воздушное пространство. При этом он подчеркнул, что между дронами и наземными войсками в этом контексте принципиальной разницы нет.

Батор призвал договориться с Украиной о том, чтобы западные силы ПВО сбивали российские дроны в ее воздушном пространстве, что к слову уже неоднократно предлагал Киев. Однако из-за страха быть втянутым в войну, Альянс на такое скорее всего не пойдет.

Эксперты обратили внимание и на то, что проблемы есть не только с решительностью, но и с технической оснащенностью. Они подчеркнули, что в Польшу полетели дроны типа "Гербера" — дешевые имитационные БПЛА, сделанные из пенопласта для облегчения конструкции. А встретили их там истребители F-35 и F-16 с вертолетами Ми-24, Ми-17 и Black Hawk, а также ПВО Patriot.

Этого конечно было более чем достаточно для сбития 19 дронов, однако аналитики задумались о том, готова ли ПВО НАТО встречать сотни дронов, как это почти каждую ночь делает Украина.

"Западные системы противовоздушной обороны не разрабатывались с учетом использования недорогих БПЛА в таких крупных масштабах" Фабиан Хинц из Международного института стратегических исследований

Такое же мнение высказал профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс П. О'Брайен, который назвал атаку на Польшу "булавочным уколом" в сравнении с тем, с чем сталкивается Украина.

"Да поможет им Бог, если они (страны НАТО, — ред.) столкнутся с 600 БПЛА и ракетами за одну ночь" Филлипс П. О'Брайен

Дроны над Польшей

Как сообщалось ранее, российские беспилотники в ходе массированной ракетно-дроновой атаки на Украину 10 сентября залетели на территорию Польши. Россия после этого попыталась продвинуть ложь, что под действием украинских средств радиоэлектронной борьбы дроны залетели в Польшу. Однако эксперты говорят, что в таком случае они бы потеряли управление и просто летели бы по прямой, а не маневрировали.