"Нацисты", русофобия и другие кремлевские фейки: в РФ появился новый учебник для промывания мозгов детям

Книга — просто "библия" российского пропагандиста

С 1 сентября 2024 года в старших классах российских школ и на оккупированных территориях Украины появится новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Для этого уже выпущен учебник, полный кремлевских фейков о войне против Украины и искажений истории.

Об этом рассказывает BBC, которое получило копию учебника. К преподаванию россияне планируют привлечь участников так называемой "специальной военной операции" (так в РФ называют войну против Украины).

Учебник называется "Армия России на защите Отечества". В его разработке принимало участие минобороны РФ. 368 страниц содержат рассказы о "героических победах русских солдат", начиная с XIII века и заканчивая нашими днями.

Одна из иллюстраций учебника: российский танк в Украине с подписью "Иногда вернуться в мир можно только с помощью танков" Фото: GETTY IMAGES/BBC

В книге восхваляется советский диктатор Иосиф Сталин, воспеваются победы советского народа во время Второй Мировой войны. Также в учебники превозносят роль "вежливых людей" в "воссоединении Крыма с Россией" (оккупации полуострова) и рассказывают о "борьбе с группировками исламских фанатиков и международным терроризмом" в Сирии. Несколько десятков страниц занимает освещение войны против Украины.

"Когда в феврале 2014 г. в Киеве произошел государственный переворот, новое правительство начало борьбу со всем русским. Стали массово сжигаться русские книги, уничтожаться памятники, запрещались русские песни и тот же русский язык", — такими словами начинается параграф, где Кремль пытается оправдать нападение на Украину в феврале 2022 года. Все эти утверждения ложны.

В учебнике восхваляется диктатор Сталин Фото: GETTY IMAGES/BBC

Утверждается, что в Украине, якобы приобрел популярность лозунг "Москаляку – на гілляку. В ресторанах появились коктейли "Кровь Москаля", пишут в учебнике.

Так описываются события на Донбассе Фото: GETTY IMAGES/BBC

Далее следуют пропагандистская ложь, что города Луганской и Донецкой области, где были не согласны с такой политикой, "нацисты обстреливали снарядами и ракетами". В целом авторы учебника впихнули в него нарративы кремлевских пропагандистских телеканалов. Они утверждают, что Россия якобы "ведет войну честно", "не совершает военных преступлений", а лишь борется с "русофобами-нацистами".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России школьников будут учить обращаться с оружием. Также детей будут знакомить с работой квадрокоптеров.