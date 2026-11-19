За зимними образами стоят разные праздники, обычаи и истории

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Привыкли называть его Дедом Морозом? В Украине есть собственные зимние образы, связанные с праздниками, а привычное с детства название прочно закрепилось в нашей культуре в советские времена. Речь идет не только о Святом Николае, но и о древнем рождественском символе – Дидухе.

Однако эти образы нельзя считать разными названиями одного персонажа. У каждого своя история и значение. "Телеграф" расскажет, откуда происходит Дед Мороз, кого украинцы почитали зимой и чем отличаются Святой Николай и Дидух.

Откуда взялся Дед Мороз

Дед Мороз в привычном для многих образе – старый мужчина с белой бородой, длинной шубой, посохом и мешком подарков – ассоциируется прежде всего с советской культурой. Именно во времена СССР он стал главным персонажем новогодних празднований.

В советской культуре Дед Мороз стал главным персонажем новогодних празднований.

В советской культуре Дед Мороз стал главным персонажем новогодних празднований

В то же время считать, что этого героя полностью выдумали большевики, было бы неправильно. Литературные образы Мороза существовали еще в XIX веке. В частности, один из известных примеров – сказка Владимира Одоевского "Мороз Иванович".

Однако привычный нам образ Деда Мороза сформировался уже в советские времена. Сначала власти боролись с религиозными праздниками и рождественскими обычаями, а в 1927 году фактически запретили празднование Рождества с елкой.

Позже политика изменилась: в 1935 году советская власть вернула елку, но уже как символ Нового года, а не Рождества. Два года спустя на официальном праздновании в московском Доме Союзов появился Дед Мороз. Позже его постоянной спутницей стала Снегурочка.

Так сказочный персонаж стал одним из символов советского Нового года. В Украине его образ также распространился благодаря советской праздничной культуре.

Святой Николай – тот, кто приносит детям подарки

Если говорить о зимнем персонаже, который дарит детям подарки, в украинской культуре прежде всего стоит вспомнить Святого Николая. Однако он не является украинской версией Деда Мороза, поскольку имеет совершенно другое происхождение.

Святой Николай – реальная историческая личность, христианский епископ, живший в IV веке. Его почитают как покровителя детей, путешественников и нуждающихся. С его именем связана традиция оставлять малышам подарки под подушкой.

Традиция подарков под подушкой связана с образом Святого Николая

В отличие от Деда Мороза, Святой Николай не связан с новогодней ночью. Его образ имеет христианскую основу, а сам праздник напоминает о милосердии, благотворительности и заботе о других.

Дидух – символ украинского Рождества

Еще один важный образ украинских зимних праздников – Дидух. Несмотря на название, это вовсе не сказочный дедушка и не персонаж, который раздает подарки.

Дидух – традиционный рождественский сноп, который изготавливали из колосьев пшеницы, ржи и других зерновых культур. Накануне Рождества его вносили в дом и ставили на почетное место – покуть.

Рождественский Дидух

Этот обрядовый символ олицетворял урожай, благополучие семьи, продолжение рода и память об умерших предках. В народных верованиях с Дидухом связывали представления о душах предков, которые приходят к семье в Сочельник.

Именно поэтому Дидух занимает важное место в украинской рождественской обрядности. Однако называть его заменой Деда Мороза неправильно: это не персонаж, а традиционный символ праздника.

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