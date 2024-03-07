"Нацисти", русофобія та інші кремлівські фейки: у РФ з’явився новий підручник для промивання мізків дітям

Книга — просто "Біблія" російського пропагандиста

З 1 вересня 2024 року у старших класах російських шкіл та на окупованих територіях України з’явиться новий предмет "Основи безпеки та захисту Батьківщини". Для цього вже випущено підручник, повний кремлівських фейків про війну проти України та спотворення історії.

Про це розповідає ВВС, яке отримало копію підручника. До викладання росіяни планують залучити учасників так званої "спеціальної військової операції" (так у РФ називають війну проти України).

Підручник називається "Армія Росії на захист Вітчизни". У його створенні брало участь міноборони РФ. 368 сторінок містять розповіді про "героїчні перемоги російських солдатів", починаючи з XIII століття і закінчуючи нашими днями.

Одна з ілюстрацій підручника: російський танк в Україні за підписом "Іноді повернутися у світ можна лише за допомогою танків" Фото: GETTY IMAGES/BBC

У книзі вихваляється радянський диктатор Йосип Сталін, оспівуються перемоги радянського народу під час Другої Світової війни. Також у підручники звеличують роль "ввічливих людей" у "возз’єднанні Криму з Росією" (окупації півострова) і розповідають про "боротьбу з угрупуваннями ісламських фанатиків та міжнародним тероризмом" у Сирії. Декілька десятків сторінок займає висвітлення війни проти України.

"Коли у лютому 2014 р. у Києві відбувся державний переворот, новий уряд почав боротьбу з усім російським. Стали масово спалюватися російські книги, знищуватися пам’ятники, заборонялися російські пісні та російська мова", — такими словами починається параграф, де Кремль намагається виправдати напад на Україну у лютому 2022 року. Всі ці твердження хибні.

У підручнику вихваляється диктатор Сталін Фото: GETTY IMAGES/BBC

Стверджується, що в Україні нібито набуло популярності гасло "Москаляку – на гілляку". У ресторанах з’явилися коктейлі "Кров Москаля", пишуть у підручнику.

Так описуються події на Донбасі Фото: GETTY IMAGES/BBC

Далі йде пропагандистська брехня, що міста Луганської та Донецької області, де були не згодні з такою політикою, "нацисти обстрілювали снарядами та ракетами". Загалом автори підручника впихнули в нього наративи кремлівських пропагандистських телеканалів. Вони стверджують, що Росія нібито "веде війну чесно", "не скоює воєнних злочинів", а лише бореться з "русофобами-нацистами".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії школярів навчатимуть поводитися зі зброєю. Також дітей знайомитимуть із роботою квадрокоптерів.