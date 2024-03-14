Покончил с собой? Смерть российского топ-нефтянника обрастает новыми подробностями

За некоторое время до смерти Робертус даловался на головные боли

Виталий Робертус, вице-президент российской компании "Лукойл", о смерти которого стало известно 13 марта, покончил с собой в своем кабинете. Его бездыханное тело обнаружили сотрудники компании.

Данная информация появилась в 14 марта в российских СМИ. Отмечается, что незадолго до смерти Робертус жаловался на самочувствие.

Известно, что за некоторое время до вершения самоубийства он просил таблетки от головной боли. После этого вице-президент ушел в свой кабинет. Спустя несколько часов его нашли повешенным.

"Оттуда он не выходил несколько часов, на телефон Робертус не отвечал. Сотрудники решили зайти в кабинет и обнаружили его тело. Топ-менеджер совершил самоубийство и умер от асфиксии. Он проработал в компании около 30 лет", — пишет издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за последнее время это уже не первая смерть вышестоящих руководителей крупных компаний. В октябре 2023 года умер глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов. По заключению врачей смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

До этого, в сентябре, в Москве было найдено тело вице-президента "Лукойла" Равиля Маганова. Он якобы выбросился с шестого этажа центральной клинической больницы города.

В мае 2022 года в Москве нашли мертвым одного из отставных генералов ФСБ Евгения Лобачева. 76-летний мужчина покончил с собой с помощью пистолета прямо в подъезде дома.