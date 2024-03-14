Наклав на себе руки? Смерть російського топнафтовика обростає новими подробицями

За деякий час до смерті Робертус давався на головний біль

Віталій Робертус, віце-президент російської компанії "Лукойл", про смерть якого стало відомо 13 березня, наклав на себе руки у своєму кабінеті. Його бездиханне тіло виявили співробітники компанії.

Ця інформація з’явилася 14 березня у російських ЗМІ. Зазначається, що незадовго до смерті Робертус скаржився на здоров’я.

Відомо, що за деякий час до самогубства він просив таблетки від головного болю. Після цього віце-президент пішов до свого кабінету. За кілька годин його знайшли повішеним.

"Звідти він не виходив кілька годин, на телефон Робертус не відповідав. Співробітники вирішили зайти в кабінет і виявили його тіло. Топ-менеджер скоїв самогубство та помер від асфіксії. Він пропрацював у компанії близько 30 років", — пише видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що останнім часом це вже не перша смерть вищих керівників великих компаній. У жовтні 2023 року помер голова ради директорів "Лукойлу" Володимир Некрасов. За висновками лікарів смерть настала внаслідок гострої серцевої недостатності.

До цього, у вересні, у Москві було знайдено тіло віце-президента "Лукойлу" Равіля Маганова. Він нібито викинувся із шостого поверху центральної клінічної лікарні міста.

У травні 2022 року в Москві знайшли мертвим одного з відставних генералів ФСБ Євгена Лобачова. 76-річний чоловік наклав на себе руки за допомогою пістолета прямо в під’їзді будинку.